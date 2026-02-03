Geely inicia 2026 con una red nacional de 12 concesionarios

Geely comienza el año con una operación plenamente desplegada en Chile, respaldada por una red nacional de 12 concesionarios y dealers que le permite contar con cobertura comercial y de postventa desde el norte hasta el extremo sur del país. Esta estructura le otorga a la marca una base sólida para afrontar una nueva etapa de consolidación y crecimiento en el mercado local.

Con la red ya establecida, el foco de Geely para 2026 está puesto en profundizar la experiencia de los clientes, fortalecer los procesos de postventa y avanzar en el desarrollo de su portafolio, en línea con las demandas del consumidor chileno y la evolución del segmento SUV. El despliegue territorial asegura estándares homogéneos en venta, servicio y atención, consolidando una operación continua y consistente a nivel nacional.

La marca reforzó su presencia en la Región Metropolitana con la apertura de un nuevo punto de venta en Chicureo, hito que se suma a su estrategia de expansión y consolidación en el país.

Este escenario es resultado del trabajo sostenido junto a sus socios estratégicos del rubro automotor, entre los que se cuentan Automotriz Miranda, Carmona, Cartoni, H Motores, Pompeyo Carrasco, Inalco, Ditalcar, Gaut Chicureo, Automotora Alameda, Portillo Sur, Automotriz Tecnosur y Grupo Americar.

“Hoy Geely inicia 2026 con una red consolidada que nos permite mirar el mercado chileno desde una posición de estabilidad y proyección. El foco ahora está en profundizar la experiencia de nuestros clientes, fortalecer la postventa y sentar las bases para seguir creciendo en participación y relevancia dentro del segmento SUV”, dijo Patricio Soffia, Dealer Development Manager de Geely Chile.