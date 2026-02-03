SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Geely inicia 2026 con una red nacional de 12 concesionarios

    La marca parte el año enfocada en consolidar su operación local, elevar la experiencia de clientes y fortalecer su propuesta comercial y de postventa a lo largo del país.

     

    Geely comienza el año con una operación plenamente desplegada en Chile, respaldada por una red nacional de 12 concesionarios y dealers que le permite contar con cobertura comercial y de postventa desde el norte hasta el extremo sur del país. Esta estructura le otorga a la marca una base sólida para afrontar una nueva etapa de consolidación y crecimiento en el mercado local.

    Con la red ya establecida, el foco de Geely para 2026 está puesto en profundizar la experiencia de los clientes, fortalecer los procesos de postventa y avanzar en el desarrollo de su portafolio, en línea con las demandas del consumidor chileno y la evolución del segmento SUV. El despliegue territorial asegura estándares homogéneos en venta, servicio y atención, consolidando una operación continua y consistente a nivel nacional.

    La marca reforzó su presencia en la Región Metropolitana con la apertura de un nuevo punto de venta en Chicureo, hito que se suma a su estrategia de expansión y consolidación en el país.

    Este escenario es resultado del trabajo sostenido junto a sus socios estratégicos del rubro automotor, entre los que se cuentan Automotriz Miranda, Carmona, Cartoni, H Motores, Pompeyo Carrasco, Inalco, Ditalcar, Gaut Chicureo, Automotora Alameda, Portillo Sur, Automotriz Tecnosur y Grupo Americar.

    “Hoy Geely inicia 2026 con una red consolidada que nos permite mirar el mercado chileno desde una posición de estabilidad y proyección. El foco ahora está en profundizar la experiencia de nuestros clientes, fortalecer la postventa y sentar las bases para seguir creciendo en participación y relevancia dentro del segmento SUV”, dijo Patricio Soffia, Dealer Development Manager de Geely Chile.

    Más sobre:NoticiasGeelyPostventaConcesionarios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Macron revela que hay “discusiones técnicas” en marcha para que Europa retome el contacto con Rusia

    Ocupación informal representó la mitad de la creación de empleos el último trimestre de 2025

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Disney nombra a Josh D’Amaro como próximo CEO

    Codelco firma acuerdo con empresa mundial francesa para optimizar la gestión energética

    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga se suspende hasta el 4 agosto

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Chelsea por la Carabao Cup en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Chelsea por la Carabao Cup en TV y streaming

    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga se suspende hasta el 4 agosto
    Chile

    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga se suspende hasta el 4 agosto

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ocupación informal representó la mitad de la creación de empleos el último trimestre de 2025
    Negocios

    Ocupación informal representó la mitad de la creación de empleos el último trimestre de 2025

    Disney nombra a Josh D’Amaro como próximo CEO

    Codelco firma acuerdo con empresa mundial francesa para optimizar la gestión energética

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia
    Tendencias

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la jornada inaugural
    El Deportivo

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la jornada inaugural

    ¿Cuánto le cuesta a un chileno viajar a ver el Super Bowl? El millonario costo para asistir a la final de la NFL

    Henrik Von Appen sufre accidente y no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Euphoria revela nuevas fotos de su tercera temporada: revísalas aquí
    Cultura y entretención

    Euphoria revela nuevas fotos de su tercera temporada: revísalas aquí

    Antonella Sigala: “Se mira mi proyecto como algo muy de nicho y yo tenía la duda de qué tan de nicho es realmente”

    Confirman los teloneros para los tres conciertos de Chayanne en Chile

    Macron revela que hay “discusiones técnicas” en marcha para que Europa retome el contacto con Rusia
    Mundo

    Macron revela que hay “discusiones técnicas” en marcha para que Europa retome el contacto con Rusia

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Fracasa alto al fuego negociado por Trump entre Rusia y Ucrania: Moscú ataca con drones y misiles a Kiev

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar
    Paula

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido