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    Genesis acelera su apuesta deportiva con un conceptual nacido para la pista

    El Magma GT3 Concept anticipa la expansión de la marca en el automovilismo internacional con un proyecto desarrollado desde cero para la competición y que podría dar origen a un futuro deportivo de calle.

     

    La presencia de Genesis en las 24 Horas de Le Mans no solo marcó su debut en la máxima categoría de resistencia. También fue el escenario para mostrar una ambiciosa visión de futuro que busca expandir su presencia en el automovilismo mundial más allá de los hiperdeportivos.

    Con ese objetivo nació el Magma GT3 Concept, un proyecto que adelanta la posible llegada de la firma de lujo de Hyundai a las categorías GT3 y que representa una nueva etapa dentro de la estrategia deportiva de Genesis Magma Racing.

    A diferencia de la mayoría de los modelos de competición, este prototipo fue concebido siguiendo una lógica inversa a la habitual. En lugar de derivar un auto de carreras desde un vehículo de producción, el proyecto fue desarrollado desde cero con las exigencias del reglamento GT3 como punto de partida. Posteriormente, su diseño y tecnología podrían trasladarse a un futuro modelo de calle.

    Visualmente, el Magma GT3 Concept exhibe una carrocería de proporciones musculosas, amplios pasos de rueda y una silueta de gran turismo que combina elegancia y agresividad. Destacan sus características luces de doble línea, inspiradas en el lenguaje de diseño de Genesis, junto con un enorme alerón trasero, difusores de gran tamaño y una aerodinámica optimizada para el uso en pista.

    El proyecto fue desarrollado en conjunto con Hyundai Motorsport y busca convertirse en una pieza clave dentro del ecosistema competitivo de la marca. Según sus responsables, además de servir como plataforma tecnológica, el modelo podría transformarse en una propuesta comercial para equipos privados y pilotos interesados en competir en campeonatos internacionales.

    Genesis también ve en este programa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre sus vehículos de calle y sus actividades deportivas. El Magma GT3 Concept comparte filosofía con el Magma GT Concept presentado anteriormente, aunque llevado a un nivel mucho más extremo, donde cada elemento está enfocado en maximizar el rendimiento, la eficiencia y la funcionalidad.

    Aunque todavía se mantiene como un ejercicio conceptual y no existen fechas confirmadas para su homologación, el proyecto deja claro que Genesis pretende consolidarse como un actor relevante dentro del automovilismo global. Y si finalmente llega a producción, podría convertirse en uno de los GT3 más llamativos y ambiciosos de los últimos años.

    Más sobre:NoticiasGenesisGT3HyundaiVehículos deportivos24 Horas de Le Mans

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