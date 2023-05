Great Wall acusa a BYD de no cumplir con la norma de emisiones en dos de sus modelos

El fabricante de vehículos ORA perteneciente a Great Wall Auto denunció a las autoridades reguladores de China sobre dos modelos híbridos (PHEV) de BYD de incumplir con las normas de emisiones.

Así lo señala un comunicado por parte de la cuenta oficial de WeChat de la empresa (aplicación que se utiliza con frecuencia en China) Great Wall Motors donde señala que sospecha que los modelos de BYD Qin Plus DM-i y el Song Plus DM-i, utilizan depósitos de combustible a presión atmosférica y de esta manera no cumplirían las emisiones por evaporación.

En concreto, la gasolina se conservará por más tiempo en un depósito, pues el sistema híbrido le dará prioridad a la conducción eléctrica. Es por esta razón que existen diferentes normativas para limitar la cantidad de gases que se pueden emitir, lo que incluye la evaporación en un depósito.

Según se informa, Great Wall presentó los documentos requeridos el pasado 11 de abril al Ministerio de Ecología, Medio Ambiente y al Ministerio de Industria e información y al máximo regulador del mercado en China.

Por parte de BYD Auto, hubo una contundente respuesta donde se opone firmemente a una competencia desleal y realizará acciones legales en contra de Great Wall y así proteger los intereses de la empresa.

En caso de que las autoridades chinas efectivamente encuentren que BYD ha incumplido con las normas, deberá llamar a revisión cerca de 800 mil unidades,