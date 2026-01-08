SUSCRÍBETE POR $1100
    Nuevo Honda WR-V: el SUV se renueva con foco en seguridad

    La actualización del modelo incorpora el sistema Sensing, que incluye una serie de tecnologías que buscan disminuir los riesgos al conducir.

     

    Acaba de presentarse en Chile el nuevo Honda WR-V, el SUV compacto de la marca que integra un nuevo estándar de seguridad en conducción al incorporar el sistema Sensing en todas sus versiones.

    El modelo, fabricado en Brasil, llega con mejoras en diseño, equipamiento y espacio interior, pensado para un uso diario versátil, promocionando un manejo ágil en la ciudad como también el confort y funcionalidad necesaria para viajes y traslados familiares.

    Seguridad como estándar

    La nueva gama está compuesta por las versiones EX y Touring, ambas equipadas desde fábrica con Honda Sensing, logrando así que todo su portafolio local cuente con esta tecnología de manera estándar.

    “WR-V refleja la evolución de Honda en materia de seguridad. Es un modelo completamente renovado que no solo mejora en diseño y espacio, sino que integra de serie tecnologías que ayudan activamente a reducir riesgos en la conducción diaria”, comentó Rodrigo Torres, gerente comercial de Honda Motor Chile.

    El flamante SUV suma seis airbags, asistente de arranque en pendiente, sensores de estacionamiento y cámara de retroceso con guías dinámicas. El paquete se complementa con frenado automático de emergencia, control crucero adaptativo, asistencia y mitigación de salida de carril, además de luces altas automáticas.

    En cuanto al motor, mantiene el 1.5 litros i-VTEC, con 121 hp y 145 Nm de torque máximo, asociado a una transmisión automática CVT.

    Espacio y tecnología

    En habitabilidad, el WR-V ofrece dimensiones de 4.300 mm de largo, 1.800 mm de ancho, 1.600 mm de alto y 2.600 mm de distancia entre ejes. Su maletero es de 464 litros, uno de los mayores dentro de su categoría.

    El equipamiento incluye una pantalla multimedia de 10,25”, cargador inalámbrico, climatizador automático con salidas traseras, llantas de 17 pulgadas y asientos de cuero, entre otros elementos orientados al confort y la conectividad.

    ¿Cuánto cuesta el nuevo SUV Honda WR-V? La versión EX tiene un valor de $22.990.000 y la Touring, de $23.990.000, ambas con un bono de la marca de $1.000.000.

