Honda Ridgeline entra en pausa por 18 meses: Las razones detrás de la decisión

La Honda Ridgeline se prepara para hiato de un año y medio, una decisión que responde a una necesidad de adaptación y supervivencia en un entorno regulatorio cada vez más exigente.

La razón principal detrás de este cese temporal en las líneas de producción es la urgencia de adaptar el tren motriz de la pickup a la próxima fase de los estándares de emisiones. Actualmente, este modelo comparte su arquitectura con los SUV Pilot y Passport, utilizando un motor V6 de aspiración natural que, bajo los parámetros ecológicos actuales, empieza a quedar desfasado.

Para solucionar esto, la marca japonesa no recurrirá a la simple reducción de cilindrada (downsizing); en su lugar, ha diseñado un plan integral para transformar por completo el corazón del vehículo, obligando a detener sus ventas momentáneamente para coordinar esta transición técnica.

Cuando la Ridgeline regrese de su sabático, lo hará manteniendo un bloque V6, pero con una evolución radical: estará acoplado al avanzado sistema híbrido de dos motores eléctricos. Esta configuración no solo enviará asistencia eléctrica a las ruedas, sino que reemplazará por completo a la transmisión convencional.

Las ventajas mecánicas de esta decisión técnica están respaldadas por cifras contundentes: 30% de mejora en la eficiencia de combustible, cumpliendo holgadamente las leyes ambientales; y 10% de incremento en el rendimiento a aceleración plena (full-throttle).

Honda Rugged @BlakeJorgenson

El rediseño del motor de seis cilindros vendrá acompañado de una transformación visual profunda. Fuentes internas de la compañía señalan que la pausa también se aprovechará para aplicar un lavado de cara mayor, destinado a consolidar la impresión de estar ante una pickup de próxima generación.

Desde Honda han sido enfáticos en calificar a la Ridgeline como un pilar fundamental en su estrategia de conquista de clientes, por lo que se descarta cualquier opción de finalizar su producción. Asimismo, recalcan que este repliegue estratégico es el paso necesario para garantizar su futuro del modelo.