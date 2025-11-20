BLACK SALE $990
    Hyundai Crater Concept: el SUV eléctrico extremo que redefine el espíritu XRT

    En el Salón de Los Ángeles 2025, Hyundai revela el Crater, un prototipo compacto todo terreno que adelanta cómo podría evolucionar su gama XRT con una ambición off-road eléctrica, robusta y lúdica.

     

    Anticipado a través de bocetos hace unos días, ahora fue el turno de la presentación oficial del Hyundai Crater, el conceptual de la marca coreana que anticipa una visión audaz de lo que podría ser su próximo SUV de aventura bajo la gama XRT (“Extreme Rough Terrain”).

    Presentado en el Salón de Los Ángeles, el prototitpo fue concebido pensado en el entusiasta del todoterreno estadounidense en el Hyundai America Technical Center de Irvine. De ahí que en este vehículo electrificado, llame de inmediato la atención gracias a su diseño musculoso y su actitud off-road extrema.

    En lo visual, el Crater adopta la nueva estética “Art of Steel”, con líneas angulares, voladizos cortos y paragolpes pronunciados.

    La carrocería se sustenta sobre una suspensión elevada y enormes neumáticos todo terreno de 33 pulgadas montados en llantas con un patrón hexagonal que evoca un asteroide creando un cráter al impactar.

    Los ganchos de remolque en color naranja metalizado, incluyendo uno frontal que funciona incluso como abridor de botellas, y las placas metálicas protegen los bajos del vehículo, reforzando su carácter explorador.

    Este concepto destaca también por su iluminación “pixel camo”, donde tanto los faros como los elementos auxiliares y la iluminación trasera muestran un patrón de luz tridimensional característico.

    Las cámaras retrovisoras reemplazan a los espejos tradicionales y se pueden desmontar para usarlas como linternas o para grabar aventuras.

    En su interior, el Crater es tan resistente como ingenioso. Un jaula antivuelco visible recorre la cabina, mientras los asientos, inspirados en sacos de dormir, están formados por cojines cilíndricos en cuero y Alcántara.

    En lugar de una gran pantalla táctil, cuenta con una pantalla HUD de ancho completo que proyecta información al conductor, asistida por controles físicos para los modos de conducción (nieve, arena, barro, automático y XRT).

    Dentro del diseño lúdico aparece también “Crater Man”, una especie de mascota robótica presente en el exterior y el interior, que forma parte de modos interactivos como un videojuego, una app musical que convierte las cuatro pequeñas pantallas en pads de batería e, incluso, una animación de fogata o lluvia para cuando el vehículo esté detenido y cargando.

    En cuanto a capacidades técnicas, el Crater es un vehículo eléctrico con tracción total, equipado con diferenciales bloqueables en ambos ejes, control de descenso en pendientes y control de remolque. Además incorpora tirantes (limb risers) desde el capó al techo para protegerse entre árboles altos; un techo con barra para luces adicionales completa su kit de aventura.

    Aunque no hay anuncio formal sobre su producción, el Crater sirve como un adelanto claro del futuro de la línea XRT de Hyundai, que demuestra la ambición de la marca por explorar un segmento de SUV off-road eléctricos con un diseño agresivo.

