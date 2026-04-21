Igual que la madre: Renault 4 eléctrico ahora tiene su versión descapotable

La estrategia “Renaulution” sigue buscando tocar la fibra sensible de los conductores. Tras el éxito del nuevo Renault 5, la marca del rombo ahora sale con una nueva versión del R4 eléctrico, que busca reconectar con su madre, la clásica “Renoleta”.

El SUV compacto estrenó la variante la Plein Sud, que recupera el placer de conducir a cielo abierto que lleva en los genes.

La gran protagonista de esta versión es su capota de lona eléctrica. Con unas dimensiones generosas de 920 mm de largo por 800 mm de ancho, el techo plegable permite que tanto el conductor como los pasajeros disfruten de una visibilidad total y una sensación de libertad inigualable.

Al activarse, la lona se repliega de forma compacta sobre la luneta trasera, manteniendo el equilibrio estético que hace al R4 tan reconocible.

El Renault 4 Plein Sud, que será parte de los auspiciadores de Roland Garros, equipa el motor más potente de la gama con 110 kW (150 CV), asociado a una batería de 52 kWh. Esta combinación otorga una autonomía de hasta 409 kilómetros (ciclo WLTP), lo que lo convierte en un aliado perfecto tanto para escapadas costeras como para el tráfico diario en la ciudad.

Además, gracias a su sistema de carga rápida, puede recuperar del 15% al 80% de su energía en apenas 30 minutos.

El interior tampoco se queda atrás en innovación. Con el sistema OpenR Link y Google integrado, el habitáculo combina materiales sostenibles, como tejidos reciclados, con una habitabilidad líder en su clase y un maletero de 420 litros con el piso de carga bajo, fiel a la practicidad que hizo famoso al modelo original.