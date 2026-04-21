SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Igual que la madre: Renault 4 eléctrico ahora tiene su versión descapotable

    La versión actualizada de la "Renoleta" estrena en Europa la variante Plein Sud, que recupera el techo de lona corredizo, fusionando la nostalgia de los años 60 con la tecnología más avanzada de cero emisiones.

     

    La estrategia “Renaulution” sigue buscando tocar la fibra sensible de los conductores. Tras el éxito del nuevo Renault 5, la marca del rombo ahora sale con una nueva versión del R4 eléctrico, que busca reconectar con su madre, la clásica “Renoleta”.

    El SUV compacto estrenó la variante la Plein Sud, que recupera el placer de conducir a cielo abierto que lleva en los genes.

    La gran protagonista de esta versión es su capota de lona eléctrica. Con unas dimensiones generosas de 920 mm de largo por 800 mm de ancho, el techo plegable permite que tanto el conductor como los pasajeros disfruten de una visibilidad total y una sensación de libertad inigualable.

    Al activarse, la lona se repliega de forma compacta sobre la luneta trasera, manteniendo el equilibrio estético que hace al R4 tan reconocible.

    El Renault 4 Plein Sud, que será parte de los auspiciadores de Roland Garros, equipa el motor más potente de la gama con 110 kW (150 CV), asociado a una batería de 52 kWh. Esta combinación otorga una autonomía de hasta 409 kilómetros (ciclo WLTP), lo que lo convierte en un aliado perfecto tanto para escapadas costeras como para el tráfico diario en la ciudad.

    Además, gracias a su sistema de carga rápida, puede recuperar del 15% al 80% de su energía en apenas 30 minutos.

    El interior tampoco se queda atrás en innovación. Con el sistema OpenR Link y Google integrado, el habitáculo combina materiales sostenibles, como tejidos reciclados, con una habitabilidad líder en su clase y un maletero de 420 litros con el piso de carga bajo, fiel a la practicidad que hizo famoso al modelo original.

    Más sobre:NoticiasRenaultRenault 4SuvAutos eléctricosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una lluvia púrpura y fulminante: cómo Prince inmortalizó Purple Rain en una antigua estación de buses

    Pakistán pide a Irán acudir a las negociaciones con Estados Unidos antes del fin de la tregua

    Madonna ofrece recompensa por hallar el desaparecido vestuario vintage que lució en Coachella

    Hacienda defiende reparos del ministro Jorge Quiroz a Codelco: “No tiene ninguna inhabilidad”

    ¿Cuántos empleos faltan por recuperar en el sector de la construcción para volver al peak de fines de 2019?

    La UF registró los $40.000 este martes, casi cinco años después de alcanzar los $30.000

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Como en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Como en TV y streaming

    Rating del lunes 20 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 20 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Pakistán pide a Irán acudir a las negociaciones con Estados Unidos antes del fin de la tregua
    Chile

    Pakistán pide a Irán acudir a las negociaciones con Estados Unidos antes del fin de la tregua

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    “Manifiesta connotación política”: Contraloría objeta acto conmemorativo de la revolución cubana en la U. de Chile

    Hacienda defiende reparos del ministro Jorge Quiroz a Codelco: “No tiene ninguna inhabilidad”
    Negocios

    Hacienda defiende reparos del ministro Jorge Quiroz a Codelco: “No tiene ninguna inhabilidad”

    ¿Cuántos empleos faltan por recuperar en el sector de la construcción para volver al peak de fines de 2019?

    Desafío estratégico: El competidor es una empresa del crimen

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán
    Tendencias

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    Prostitución y gas de la risa: el escándalo que sacude a la Serie A e involucra a jugadores del Inter de Milán y el Milan
    El Deportivo

    Prostitución y gas de la risa: el escándalo que sacude a la Serie A e involucra a jugadores del Inter de Milán y el Milan

    “En contra de los principios de Arellano”: CSyD Colo Colo se opone a la OPA de Aníbal Mosa para controlar Blanco y Negro

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 10

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina
    Tecnología

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    Una lluvia púrpura y fulminante: cómo Prince inmortalizó Purple Rain en una antigua estación de buses
    Cultura y entretención

    Una lluvia púrpura y fulminante: cómo Prince inmortalizó Purple Rain en una antigua estación de buses

    Madonna ofrece recompensa por hallar el desaparecido vestuario vintage que lució en Coachella

    Santiago en 100 Palabras celebra el Día del Libro con entrega gratuita de libros y encuentro con Siri Hustvedt

    Zelensky conversa con Kast y analizan vías para profundizar relación bilateral
    Mundo

    Zelensky conversa con Kast y analizan vías para profundizar relación bilateral

    La historia de los hermanos norcoreanos que planearon 10 años su huida

    En un nuevo golpe a su tradición pacifista, Japón autoriza por primera vez la venta de armas letales a sus aliados

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago
    Paula

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito