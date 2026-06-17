Jeep Grand Cherokee rescata sus versiones más aventureras con Trailhawk y Overland

La nueva generación del Grand Cherokee amplía su oferta con el regreso de dos de las configuraciones más emblemáticas de la familia: Trailhawk y Overland. Mientras la primera está enfocada en la conducción extrema fuera del asfalto, la segunda apuesta por un equilibrio entre lujo, tecnología y aptitudes todoterreno.

El protagonista de esta renovación es el Grand Cherokee Trailhawk, concebido para quienes buscan el máximo rendimiento fuera de los caminos tradicionales. Estrena el motor Hurricane 4 Turbo de 2.0 litros, capaz de desarrollar 324 caballos de fuerza y 332 lb-pie de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades. Gracias a la tecnología de ignición por chorro turbulento, ofrece una respuesta más rápida y eficiente, especialmente en terrenos exigentes.

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Su arsenal off-road incluye el sistema de tracción integral Quadra-Trac II con caja de transferencia de dos velocidades, suspensión neumática Quadra-Lift con amortiguación semiactiva, diferencial trasero electrónico de deslizamiento limitado y selector Selec-Terrain con modo Roca.

También suma neumáticos Goodyear Territory All-Terrain de 30,5 pulgadas, cámara TrailCam y seis placas protectoras de acero para resguardar los componentes mecánicos.

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Estas características le permiten alcanzar una distancia al suelo de hasta 11,4 pulgadas y ángulos de ataque, ventral y salida de 36°, 24,4° y 30,3°, respectivamente. Además, mantiene una capacidad de remolque de hasta 6.200 libras.

En diseño, destaca por sus ganchos de remolque rojos, llantas de 18 pulgadas, detalles exclusivos y una cabina equipada con asientos de cuero Nappa y pantalla multimedia de 12,3 pulgadas.

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Por su parte, el Grand Cherokee Overland apuesta por una experiencia más refinada sin renunciar a las aventuras fuera del pavimento. Se distingue por un frontal específico, llantas mecanizadas de 21 pulgadas, techo al color de la carrocería y detalles exteriores en terminación Silver Silk.

El habitáculo ofrece una atmósfera premium gracias a la tapicería de cuero Nappa, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, plazas traseras calefaccionadas y detalles decorativos exclusivos.

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En materia de capacidades, incorpora tracción Quadra-Trac II, suspensión neumática Quadra-Lift, control de descenso de pendientes, amortiguación semiactiva y cámara panorámica de 360 grados.

Con estas dos variantes, el intenta reforzar su posicionamiento como uno de los SUV más versátiles del mercado, capaz de combinar confort, tecnología y auténticas capacidades todoterreno en distintos niveles de especialización