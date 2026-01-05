SUSCRÍBETE POR $1100
    Kia PV5 Cargo obtiene cinco estrellas en Euro NCAP 2025

    El modelo eléctrico de Kia es reconocida entre las vans comerciales más seguras de Europa

     

    La premiada Kia PV5 Cargo, que hace poco fue considerada como la van y la van compacta de 2025, ahora destacó por sus niveles de seguridad, al obtuvo cinco estrellas en la evaluación Euro NCAP.

    La van eléctrica logró 75% en protección de ocupantes, 80% en asistencia de seguridad y prevención de colisiones, y 80% en seguridad post-colisión. Esto incluye evaluaciones de sistemas de monitoreo de ocupantes, asistencia al conductor, frenado autónomo de emergencia, intervención tras colisiones y liberación del vehículo en caso de accidente.

    “La PV5 ofrece un espacio amplio y versátil para el uso diario, y obtener cinco estrellas de Euro NCAP confirma su desempeño en seguridad”, aseguró Sangdae Kim, Vicepresidente Ejecutivo y Director de la División de Negocios PBV de Kia.


    Entre los sistemas destacados, Euro NCAP resaltó el Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) con aviso de colisión frontal (FCW), capaz de detectar peatones, ciclistas y otros vehículos, evitando colisiones en la mayoría de las pruebas.

    Además, el Sistema de Asistencia de Carril (LSS) corrigió la dirección de forma suave y actuó en situaciones críticas para mantener el vehículo dentro de la vía. Asimismo, el Sistema de Asistencia de Velocidad (SAS) identifica los límites de velocidad locales usando mapas digitales y cámara frontal, entregando información clara al conductor.

    La calificación refleja la ingeniería de la plataforma eléctrica del PV5, la estructura de carrocería de alta rigidez y el conjunto completo de tecnologías de asistencia al conductor, ofreciendo un nivel de seguridad destacado dentro del segmento de vans comerciales eléctricas.

    Reconocimiento internacional

    El PV5 suma a su evaluación de Euro NCAP otros reconocimientos recientes: en noviembre de 2025, el PV5 Cargo fue nombrado “Van Internacional del Año 2026” en la feria Solutrans en Francia, mientras que el PV5 Passenger recibió el galardón “Auto Familiar del Año” en los Premios BBC TopGear.com 2026 en Reino Unido.

