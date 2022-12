La armada chilena del Dakar afina detalles para la largada

El Rally Dakar cuenta las horas para el inicio de la 45ª edición. La gran prueba cross-country tiene todo listo en Arabia Saudita y tras un shakedown que sirvió para probar los vehículos de competencia, los 10 pilotos chilenos cuentan las horas para arrancar con el prólogo de mañana viviendo cada uno de manera especial estas horas previas.

Tomás de Gavardo, por ejemplo, reconoce la emoción por debutar en la competencia donde su padre hizo historia. El joven piloto que competirá con una KTM 450cc Rally RéplicA comentó que “recuerdo que mi papá siempre se iba todas las navidades a competir por el sueño de conquistar el Dakar y hoy estoy viviendo este sueño yo, lo que me tiene muy feliz”.

Sobre el peso que puede significar el apellido de Gavardo en el Dakar, dijo que “mi papá era muy querido por muchos pilotos. Sé que me encontraré con algunos de ellos y será muy significativo. Seguí este deporte por diferentes circunstancias, pero la tradición de continuar con esta disciplina que hizo tan conocido a mi padre, y que hoy realizamos mi hermano (Matteo) y yo, lo hacemos por elección propia. Espero dejar mi propia huella en esta competencia, siempre recordando con orgullo el legado de mi papá y su herencia, pero también reconociendo todo el esfuerzo que he puesto para llegar aquí”.

Patricio Cabrera es otro piloto que vive de manera especial el próximo Rally Dakar. El oriundo de Coyhaique cumplirá su décima participación en la prueba, lo que le permite convertirse en Piloto Leyenda.

“Estoy muy feliz por el hecho de ser un Piloto Leyenda. Me he llevado una sorpresa al llegar acá, puesto que gran parte de los pilotos de la categoría Motos me identifican, me reconocen y varios me piden consejos. Y en mi equipo, Rieju, también me validan mucho, toman y respetan mi opinión debido a tantos años en el Dakar”, precisó el piloto que irá en esta ocasión con el número 35 y quien ya realizó los verificaciones técnicas y estuvo en el shakedown de la competencia.

Respecto del reencuentro con otros pilotos, Cabrera precisó que “el título de Leyenda acá en el Dakar es muy importante, ya que se trata de una carrera donde prima la experiencia. No solo es una competencia rápida, sino que existen una serie de detalles administrativos, por lo que varios se me acercan para que los guíe en ese sentido, y no solo pilotos de Sudamérica, sino que de otras partes del mundo también”.

Otro chileno que espera con ansias el arranque de la competencia es Ignacio Cornejo, piloto del Monster Energy Honda Team que se ilusiona con ganar su primer Rally Dakar.

“Mi forma de ver las cosas es encarar el día a día y etapa a etapa para hacerlo lo mejor posible en este Dakar. La temporada pasada no fue mala, pero sé que puedo hacerlo mejor, así que ahora tengo otra oportunidad de mostrar mi verdadero talento y mi posición en el ranking de pilotos. Seguro que quiero subir algunas escalón en la clasificación general”, comentó el iquiqueño.