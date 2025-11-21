La eléctrica Kia PV5 gana el premio Van Internacional del Año

El Kia PV5, primer integrante de la gama Platform Beyond Vehicle (PBV) y primera van totalmente eléctrica de la marca, fue distinguido como Van Internacional del Año 2026, un logro inédito para un fabricante coreano y una señal del cambio que vive el segmento de vehículos comerciales ligeros.

El premio, que se entrega desde 1992, fue decidido por unanimidad por 26 especialistas internacionales.

Construido sobre la plataforma eléctrica E-GMP.S, el PV5 fue desarrollado escuchando directamente a operadores y flotas, lo que explica su enfoque práctico y modular. Ofrece hasta 416 kilómetros de autonomía WLTP, carga rápida del 10% al 80% en cerca de 30 minutos y una capacidad útil de hasta 790 kilos.

Su versión Cargo Long incluso estableció un récord Guineness por recorrer 693,38 kilómetros con carga completa en una sola carga, prueba concreta de su eficiencia en el mundo real.

A ello se suma su arquitectura de carrocería flexible, un piso completamente plano y una oferta de configuraciones que va desde carga hasta pasajeros, además de módulos listos para conversión.

En el interior, el PV5 incorpora una suite digital de nueva generación con asistente de IA, herramientas de gestión de flotas y un ecosistema de aplicaciones orientadas a maximizar el tiempo operativo.

La seguridad también es un pilar. El modelo incorpora una estructura reforzada, acero de alta resistencia, protección específica para las baterías y sistemas avanzados de asistencia al conductor que facilitan el manejo en entornos urbanos y logísticos.

Para Kia, este reconocimiento consolida su liderazgo en movilidad eléctrica, ahora también en el ámbito comercial.

El PV5 será ampliado en los próximos años con nuevas variantes (Chassis Cab, Cargo Standard y High Roof), y se complementará con modelos mayores como PV7 y PV9, conformando un ecosistema PBV pensado para impulsar la movilidad sostenible de las empresas.