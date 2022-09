La Extreme E se quiere quedar en Chile como una fecha permanente

La Extreme E comenzó su penúltima fecha de la temporada en el desierto de Atacama. La jornada se inició con rondas de entrenamiento, donde lamentablemente un incidente de Jutta Kleinschmidt le impedirá estar en el Copper X Prix. Su lugar en el asiento del ABT Cupra XE lo tomó la sueca Klara Anderson.

Mientras avanza la carrera, pudimos conversar con Alejandro Agag, el CEO y fundador de la Extreme E. El español, a quien conocimos cuando arribó con la Fórmula E, está feliz y disfrutando en un lugar que había visitado hace años y que, según propia confesión, lo había enamorado.

¿Cómo ha visto el debut de la Extreme E en Chile y en Sudamérica?

Estamos muy contentos de estar de regreso en Chile. Primero vinimos con Formula E y ahora con Extreme E, y en un lugar increíble aquí en el desierto de Aatacama con Antofagasta Minerals, en una mina de cobre para el Copper X Prix.

Esta, como todas las carreras de Extreme E, tienen una un mensaje y en esta carrera es precisamente la importancia de las materias primas para la transición hacia una movilidad limpia. Los autos eléctricos ocupan cuatro veces más cobre que un auto a gasolina y el cobre es una de esas materias que serán fundamentales para esa transición al igual que el litio. En esta zona del mundo Chile tuvo la bendición tener todos estos minerales que son tan importantes para avanzar hacia los autos eléctricos.

¿Conocía el lugar donde se disputa la Extreme E?

Yo había estado en esta zona hace un par de años, me enamoré de este lugar, es increíble y nuestra colaboración con Antofagasta Minerals que ya lleva mucho tiempo, que comenzó con Fórmula E y que sigue con Extreme E fue la que nos llevó a explorar esta zona. Hace unos meses vine a recorrer el lugar y la minera Centinela ha sido fundamental con toda su gente para poder hacer realidad esta carrera: Antes vimos varias ubicaciones y tuvimos que cambiar del lugar porque algunos sitios hay fósiles hasta que encontramos este lugar que a los pilotos les encantó.

¿Cómo cree que se verá a Chile con esta carrera?

Las imágenes en televisión van a ser espectaculares, se van a retransmitir por todo el mundo y la gente se va a quedar enamorada de la belleza de este desierto y en un lugar extremo que es el espíritu de Extreme E. Empezamos en algunos lugares como el ártico, luego en unos algo menos extremos, como cerdeña, pero sin duda este es uno de los lugares más extremos en que hemos estado y esperamos volver todos los años.

Otra de las innovaciones de esta competencia es que buscan dejar un legado. ¿Qué se hizo en Chile?

En cada lugar hacemos lo que llamamos Legacy, que es el legado de lo que queremos dejar y acá hemos hecho un programa para preservar una especie de rana que está en peligro de extinción. Estamos ayudando a recuperarla, hemos hecho también programas con las comunidades cercanas y está muy bien que niños tan pequeños tengan una relación con los autos eléctricos, algo que sin duda les va a ir cambiando la mente, así que muy contento con toda la experiencia de esta primera vez.

Sara Price (USA) / Kyle Leduc (USA), Chip Ganassi Racing

Volviendo a la carrera, ¿Chile se puede ilusionar con tener otra vez la Extreme E?

Me gustaría ir estableciendo tres de cinco fechas permanentes en la temporada. De momento, hemos cambiado varias ubicaciones, pero yo sin duda me quedaría con esta ubicación permanente, y me gustaría también abrirla al público. La primera vez siempre es mejor así, a puerta cerradas, pero como estamos en una mina que tiene una seguridad propia y una vez que ya hemos hecho la primera y aprendemos del lugar, la próxima la podríamos abrir al público. La fecha de Punta del Este, por ejemplo, estará abierto el publico, pero entre 8.000 y 10.000 espectadores. Si todo va bien hablaremos con las autoridades, con el gobernador, con la gente de Antofagasta Minerals.

Emma Gilmour (NZL) / Tanner Foust (USA), NEOM McLaren Extreme E

Vemos que le gustaría volver a Chile, pero no sucedió lo mismo con la Fórmula E. ¿Qué pasó con eso?

Sabemos que a la gente le gusta mucho el motorsport, y a mí me da me dio mucha pena que la Fórmula E se tuviese que ir de Chile, pero fue una decisión de la nueva alcaldesa de Santiago, una decisión que yo no comparto ni entiendo pero que acato. Yo creo que no molestábamos nada, estábamos dentro de un parque, no cortábamos ninguna calle y era un espectáculo que le gustaba a la gente, pero la alcaldesa decidió que no quería autos y da mucha pena, pero aquí estamos porque a nosotros nos gusta venir a Chile y si no encontrabámos un sitio, buscábamos otro.