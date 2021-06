La FIA prohibe las celebraciones como la que protagonizó Verstappen este fin de semana en Austria

Si estuviste atento a la gran victoria que consiguió Max Verstappen este domingo en el Gran Premio de Estiria, en Fórmula 1, también habrás visto su desenfrenado festejo junto con su equipo. El neerlandés, que cruzó la meta con medio minuto de ventaja sobre Lewis Hamilton, frenó a fondo, luego pisó el acelerador para quemar neumáticos y sellar la tercera victoria de los austriacos en su propio feudo. ¿Todo bien? No señor, porque a la FIA no le gustó nada este festejo que hasta cierto punto puede ser visto como una actitud temeraria dentro de una pista.

El director de carrera, Michael Masi, dijo que no se volvería a tolerar una actitud así. “No fue la situación ideal, por eso hablé inmediatamente con el equipo y les dije que no sería tolerable en el futuro”, explicó el directivo de la FIA. Si bien no se han ordenado investigaciones sobre este incidente, el reglamento del Gran Circo es claro en señalar que se “puede celebrar, pero de forma segura y sin poner en peligro a otros pilotos o comisarios”.

Cabe recordar que si bien Verstappen ganó con holgura, otros pilotos venían al límite en los metros finales, como el propio Sergio ‘Checo’ Pérez, compañero del neerlandés, quien terminó pisándole los talones al finés Valtteri Bottas en la lucha por el último escalón del podio.

En los estrictamente deportivo, con su victoria en Austria, Verstappen llegó a los 156 puntos, 18 unidades por delante del heptacampeón Lewis Hamilton (138 pts.).