La Honda XR300L Tornado se presenta con diseño y motor renovados

Honda acaba de presentar la nueva XR300L Tornado, un modelo reconocido por su versatilidad, útil para el asfalto de la ciudad como para el offroad, que llega proveniente desde Argentina, donde fue uno de los lanzamientos más importantes para la marca.

Su renovado diseño -inspirado en las CRF- luce líneas marcadas y un look aventurero, realzado por su iluminación FULL LED delantera. El potente faro y las luces de giro aseguran una mejor visibilidad. Los nuevos carenados, además de su estética impactante, favorecen una conducción ágil y permiten mayor libertad de movimiento, incluso al manejar de pie.

Otra de sus principales novedades es el motor monocilíndrico, que sube a 293,5 cc, con cuatro válvulas y un solo árbol de levas, ganando en potencia y torque (24,3 HP a 7.500 rpm y 26,5 Nm a 5.750 rpm), para una respuesta ágil y emocionante en todo el rango de revoluciones.

La transmisión es de seis velocidades, mientras que su estanque aumenta de 11,5 a 13,8, ampliando su autonomía.

Una importante novedad es la alimentación por inyección electrónica, que optimiza el rendimiento y la eficiencia del motor, mientras que el sistema de refrigeración aire-aceite garantiza durabilidad y suavidad, cumpliendo además con la exigente norma Euro 3.

En materia de seguridad, resalta su freno de disco delantero de 256 mm y pinza Nissin de doble pistón, que ofrece una frenada potente y precisa. Además, cuenta con un ABS de doble canal para evitar bloqueos en ambas ruedas.

Su sistema de suspensión incluye una horquilla telescópica Showa de 245 mm de recorrido, el monoshock Pro-Link Showa con 227 mm de recorrido y ajuste en siete posiciones de acuerdo a las condiciones del camino.

Mantiene la llanta delantera de 21” y la trasera de 18”, ambas de aluminio con rayos.

La Honda XR300L Tornado llega en colores rojo, blanco y gris, a un costo de $5.990.000.