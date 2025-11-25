La “mini” Clase G de Mercedes-Benz ya se deja ver en las calles

Mercedes-Benz está trabajando en un nuevo modelo que promete capturar la esencia presencial del legendario Clase G, pero con dimensiones más compactas y una propuesta pensada en las nuevas tendencias de la industria automotriz.

Según las imágenes “cazadas” por la revista Autocar, el modelo está claramente inspirado en el diseño del Clase G tradicional, con volúmenes pronunciados, líneas rectas y superficie vidriada abundante, aunque con proporciones más reducidas para adaptarse a calles más estrechas y una clientela más diversa.

Stefan Baldauf / SB-Medien

El frontal mantiene el estilo cuadrado, las luces redondas y un perfil que recuerda directamente a sus antecesores, pero todo empaquetado en una plataforma moderna.

Algunos especialistas también le atribuyen cierto parecido al Jeep Renegade o, incluso, al Kia Soul.

Por lo mismo, su público objetivo serían los jóvenes profesionales.

Se espera que este “mini” Clase G llegue a los concesionarios en 2027 con una arquitectura basada en modelos eléctricos compactos de Mercedes. También hay versiones periodísticas que apuntan a un estreno para 2026.

Stefan Baldauf / SB-Medien

Lo más probable es que su tren motriz sea 100% eléctrico, lo que le permitiría ofrecer una conducción silenciosa, cero emisiones y una respuesta instantánea, ideal para el uso urbano.

Otro aspecto revelado por las imágenes es la altura libre al suelo y la presencia de neumáticos todoterreno, lo que sugiere que no renunciará a un perfil aventurero.