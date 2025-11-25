BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    La “mini” Clase G de Mercedes-Benz ya se deja ver en las calles

    El futuro modelo del SUV fue “cazado” por la revista Autocar. Se espera su lanzamiento para 2027 y tendría solo versión eléctrica.

     
    Stefan Baldauf / SB-Medien

    Mercedes-Benz está trabajando en un nuevo modelo que promete capturar la esencia presencial del legendario Clase G, pero con dimensiones más compactas y una propuesta pensada en las nuevas tendencias de la industria automotriz.

    Según las imágenes “cazadas” por la revista Autocar, el modelo está claramente inspirado en el diseño del Clase G tradicional, con volúmenes pronunciados, líneas rectas y superficie vidriada abundante, aunque con proporciones más reducidas para adaptarse a calles más estrechas y una clientela más diversa.

    Stefan Baldauf / SB-Medien

    El frontal mantiene el estilo cuadrado, las luces redondas y un perfil que recuerda directamente a sus antecesores, pero todo empaquetado en una plataforma moderna.

    Algunos especialistas también le atribuyen cierto parecido al Jeep Renegade o, incluso, al Kia Soul.

    Por lo mismo, su público objetivo serían los jóvenes profesionales.

    Se espera que este “mini” Clase G llegue a los concesionarios en 2027 con una arquitectura basada en modelos eléctricos compactos de Mercedes. También hay versiones periodísticas que apuntan a un estreno para 2026.

    Stefan Baldauf / SB-Medien

    Lo más probable es que su tren motriz sea 100% eléctrico, lo que le permitiría ofrecer una conducción silenciosa, cero emisiones y una respuesta instantánea, ideal para el uso urbano.

    Otro aspecto revelado por las imágenes es la altura libre al suelo y la presencia de neumáticos todoterreno, lo que sugiere que no renunciará a un perfil aventurero.

    Más sobre:NoticiasMercedes-BenzClase GSUVAutos eléctricosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los planes de la matriz de Facebook y WhatsApp para comprar chips para IA de Google amenazan el reinado de Nvidia

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea

    Incendio afecta a cité en Estación Central: vecinos debieron ser evacuados

    Qué significa que Estados Unidos haya declarado “terrorista” a Nicolás Maduro

    Dos menores detenidos tras intentar escapar de fiscalización policial: se trasladaban en vehículo con encargo por robo

    Cómo aliviar el dolor de la ciática con éxito, según un fisioterapeuta

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Incendio afecta a cité en Estación Central: vecinos debieron ser evacuados
    Chile

    Incendio afecta a cité en Estación Central: vecinos debieron ser evacuados

    Dos menores detenidos tras intentar escapar de fiscalización policial: se trasladaban en vehículo con encargo por robo

    Minero muere tras desbarrancar por quebrada en medio de labores con maquinaria pesada en Petorca

    Los planes de la matriz de Facebook y WhatsApp para comprar chips para IA de Google amenazan el reinado de Nvidia
    Negocios

    Los planes de la matriz de Facebook y WhatsApp para comprar chips para IA de Google amenazan el reinado de Nvidia

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre

    Quiñenco llega al 66% en SAAM y dice que tomaron una oportunidad de compra “sin cruzar el umbral que implicaría realizar una OPA”

    Qué significa que Estados Unidos haya declarado “terrorista” a Nicolás Maduro
    Tendencias

    Qué significa que Estados Unidos haya declarado “terrorista” a Nicolás Maduro

    Cómo aliviar el dolor de la ciática con éxito, según un fisioterapeuta

    En qué parte de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según Meteochile

    “Nunca había visto nada igual”: quién es Johannes Moser, la figura del sorprendente equipo de Austria en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    “Nunca había visto nada igual”: quién es Johannes Moser, la figura del sorprendente equipo de Austria en el Mundial Sub 17

    “Quiere, pero de momento no puede”: en España critican a Alexis Sánchez en su retorno al Sevilla

    El duelo entre Barcelona y Chelsea se roba las miradas en el inicio de la quinta jornada de la Champions League

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”
    Cultura y entretención

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea
    Mundo

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea

    Estados Unidos reafirma el derecho de Israel a la “autodefensa” tras el bombardeo sobre Beirut

    Ataque ruso contra Kiev deja al menos una víctima fatal y siete heridos

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad