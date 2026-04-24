La renovación del Cupra Born viene con más potencia, tecnología y hasta 631 km de autonomía

El Cupra Born da un paso decisivo en su evolución con una actualización que refuerza su carácter deportivo y tecnológico.

Diseñado en Barcelona y producido en Alemania, el modelo 100% eléctrico adopta el nuevo lenguaje visual de la marca, destacando un frontal más afilado con concepto “Shark Nose” y una firma lumínica Matrix LED con gráficos triangulares que marcan identidad. En la zaga, la luz continua integra por primera vez el logotipo iluminado, acentuando su presencia moderna.

Manu Lozano

El habitáculo también sube el nivel. La calidad percibida mejora con nuevos paneles y materiales sostenibles como tejidos reciclados, mientras la digitalización toma protagonismo con una pantalla central de 12,9 pulgadas y un cuadro digital de 10,25”.

A esto se suma un volante rediseñado que recupera botones físicos, mejorando la ergonomía en conducción.

Manu Lozano

En el apartado mecánico, la gama ofrece tres alternativas de tracción trasera. Desde una versión de 190 CV pensada para el uso diario, pasando por una variante intermedia de 231 CV con mayor autonomía, hasta el tope de gama VZ, que alcanza los 326 CV.

Esta última acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5,6 segundos y ofrece hasta 631 kilómetros de autonomía, posicionándose como uno de los eléctricos más completos en equilibrio entre rendimiento y eficiencia.

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La experiencia de conducción también evoluciona con tecnologías como el sistema One Pedal Driving, que maximiza la regeneración de enegía, y el modo e-Launch para salidas más contundentes. Además, incorpora soluciones avanzadas como carga bidireccional (V2L), asistente de estacionamiento remoto y conectividad total mediante llave digital.

A nivel dinámico, el modelo destaca por su agilidad y precisión, especialmente en curvas, gracias a neumáticos más anchos, una dirección comunicativa y ajustes de chasis que refuerzan su ADN deportivo. Todo esto, combinado con un interior cómodo y un maletero de 385 litros, lo convierte en una opción versátil tanto para ciudad como para viajes largos.

Manu Lozano

El nuevo Cupra Born, que apunta a engrosar la cifra de 170 mil unidades que ha vendido desde su debut en 2021, desde su tendrá un costo entre 40 mil y 50 mil euros ($41 millones y $52 millones).