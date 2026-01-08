SUSCRÍBETE POR $1100
    Los vehículos con nuevas energías cierran su mejor año en Chile

    Las cifras entregadas por la ANAC muestran que este tipo de automóviles tuvo una participación de mercado sobre 11% durante 2025.

     
    Ventas de autos eléctricos siguen acelerándose y alcanzan nuevo récord

    La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) cerró el 2025 con la entrega de cifras de ventas de vehículos nuevos, tanto a combustión como con nuevas energías, donde este último segmento confirmó una importante alza respecto del año pasado.

    El último informe del año que recién terminó muestra que los automóviles ecológicos tuvieron una participación de mercado de 11,4%, transformándose en su mejor temporada en la historia nacional, gracias a la comercialización de 35.443 unidades cero kilómetros, 85,6% más que en 2024, cuando fue solo de 6,3%.

    El zoom a las cifras muestra que los electrificados no enchufables (ENE) experimentaron patentamientos por 26.689 (75,3%), mientras que los eléctricos enchufables (EE) lo hicieron por 8.754 (24,7%).

    El primer segmento fue liderado por los microhíbridos, con 16.675 (47,0%), seguido por los híbridos convencionales, con 10.014 (28,3%), mientras que en el segundo grupo, los eléctricos alcanzaron ventas por 5.512 unidades (15,6%) y los híbridos enchufables por 3.242 (9,1%).

    Solo durante diciembre se comercializaron 4.235 unidades, de las cuales 3.042 corresponden a ENE (2.136 microhíbridos y 906 híbridos convencionales) y 1.193 a EE (795 eléctricos y 398 híbridos enchufables)

    Entre las marcas, Suzuki dominó entre los ENE, con 9.300. A distancia lo escoltaron Toyota (5.582), Peugeot (4.081), Hyundai (2.231) y Ford (716).

    En el caso de los EE, el preferido por los consumidores fue BYD, con 1.562, seguido por Volvo (1.241), Tesla: (986), Changan (772) y JAC (322).

