Lamborghini lleva al límite al Urus con el nuevo SE Performante

La búsqueda de un mayor rendimiento dio origen a la versión más extrema del exitoso Super SUV de Lamborghini. El nuevo Urus SE Performante combina electrificación, reducción de peso y una avanzada puesta a punto para convertirse en el modelo más potente y rápido de la historia de la gama.

Su sistema de propulsión híbrido enchufable une un motor V8 biturbo de 4,0 litros con un motor eléctrico de imanes permanentes para desarrollar una potencia combinada de 812 CV y un par máximo de 1.000 Nm. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,3 segundos, alcanza los 200 km/h en 10,8 segundos y registra una velocidad máxima de 312 km/h.

Uno de los pilares de esta evolución es la reducción de peso. El uso intensivo de fibra de carbono en el capó, techo, pasos de rueda, faldones y difusor trasero, además de un nuevo escape de titanio Akrapovič, permitió rebajar 32 kilos respecto al Urus SE, logrando una sobresaliente relación peso-potencia de apenas 3 kg por caballo.

La aerodinámica también fue completamente revisada. El nuevo capó incorpora un conducto tipo S-Duct, mientras que los alerones, el splitter frontal y el mayor difusor instalado en un Urus incrementan la carga aerodinámica hasta un 23% respecto al SE y reducen la resistencia al avance, mejorando tanto la estabilidad como la refrigeración del sistema híbrido y los frenos.

El comportamiento dinámico evoluciona gracias a la inédita suspensión neumática de doble cámara AURA, que reduce el balanceo de la carrocería en un 55% y disminuye las vibraciones en un 25%. A ello se suma el nuevo sensor 6D, capaz de analizar en tiempo real los movimientos del vehículo para optimizar el funcionamiento de la dirección, el control de tracción y el sistema de frenado integrado.

En el interior, el Urus SE Performante incorpora una nueva interfaz digital con doble pantalla de 12,3 pulgadas, volante exclusivo con detalles en fibra de carbono y una tapicería desarrollada con materiales sostenibles como CorsaTex de Dinamica, manteniendo el enfoque centrado en el conductor.

Como novedad, también estrena el modo Rally, diseñado para superficies de baja adherencia, que se suma a los programas Strada, Sport, Corsa y EV. El resultado es un SUV capaz de ofrecer conducción totalmente eléctrica durante más de 60 kilómetros, sin renunciar al carácter y las prestaciones que distinguen a Lamborghini.