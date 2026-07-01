SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Lamborghini lleva al límite al Urus con el nuevo SE Performante

    La nueva variante híbrida enchufable del SUV incorpora más potencia, una profunda evolución aerodinámica y un chasis desarrollado para ofrecer un desempeño aún más preciso tanto en carretera como en circuito.

     

    La búsqueda de un mayor rendimiento dio origen a la versión más extrema del exitoso Super SUV de Lamborghini. El nuevo Urus SE Performante combina electrificación, reducción de peso y una avanzada puesta a punto para convertirse en el modelo más potente y rápido de la historia de la gama.

    Su sistema de propulsión híbrido enchufable une un motor V8 biturbo de 4,0 litros con un motor eléctrico de imanes permanentes para desarrollar una potencia combinada de 812 CV y un par máximo de 1.000 Nm. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,3 segundos, alcanza los 200 km/h en 10,8 segundos y registra una velocidad máxima de 312 km/h.

    Uno de los pilares de esta evolución es la reducción de peso. El uso intensivo de fibra de carbono en el capó, techo, pasos de rueda, faldones y difusor trasero, además de un nuevo escape de titanio Akrapovič, permitió rebajar 32 kilos respecto al Urus SE, logrando una sobresaliente relación peso-potencia de apenas 3 kg por caballo.

    La aerodinámica también fue completamente revisada. El nuevo capó incorpora un conducto tipo S-Duct, mientras que los alerones, el splitter frontal y el mayor difusor instalado en un Urus incrementan la carga aerodinámica hasta un 23% respecto al SE y reducen la resistencia al avance, mejorando tanto la estabilidad como la refrigeración del sistema híbrido y los frenos.

    El comportamiento dinámico evoluciona gracias a la inédita suspensión neumática de doble cámara AURA, que reduce el balanceo de la carrocería en un 55% y disminuye las vibraciones en un 25%. A ello se suma el nuevo sensor 6D, capaz de analizar en tiempo real los movimientos del vehículo para optimizar el funcionamiento de la dirección, el control de tracción y el sistema de frenado integrado.

    En el interior, el Urus SE Performante incorpora una nueva interfaz digital con doble pantalla de 12,3 pulgadas, volante exclusivo con detalles en fibra de carbono y una tapicería desarrollada con materiales sostenibles como CorsaTex de Dinamica, manteniendo el enfoque centrado en el conductor.

    Como novedad, también estrena el modo Rally, diseñado para superficies de baja adherencia, que se suma a los programas Strada, Sport, Corsa y EV. El resultado es un SUV capaz de ofrecer conducción totalmente eléctrica durante más de 60 kilómetros, sin renunciar al carácter y las prestaciones que distinguen a Lamborghini.

    Más sobre:NoticiasLamborghiniUrus SE PerformanteSUVVehículos híbridosElectromovilidadAutos de lujoVehículos deportivos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una camioneta estaba oculta en pique minero: Carabineros recupera tres vehículos robados y detiene a seis personas

    Ty Segall se presenta con su abrasivo rock alternativo en Chile

    Codelco arremete contra la Contraloría por proceso de proyecto de litio en Salar Ascotán y presenta acción judicial

    Alcalde de Peñalolén lanza plan para eliminar rayados de barras en la comuna

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Gobierno lanza campaña “Chile contra el sarampión”: más de 143 mil niños no se han puesto la segunda dosis de la vacuna

    Lo más leído

    1.
    Mitsubishi hace un nuevo anticipo de regreso del Pajero/Montero

    Mitsubishi hace un nuevo anticipo de regreso del Pajero/Montero

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Rating del martes 30 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 30 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Una camioneta estaba oculta en pique minero: Carabineros recupera tres vehículos robados y detiene a seis personas
    Chile

    Una camioneta estaba oculta en pique minero: Carabineros recupera tres vehículos robados y detiene a seis personas

    Alcalde de Peñalolén lanza plan para eliminar rayados de barras en la comuna

    Gobierno lanza campaña “Chile contra el sarampión”: más de 143 mil niños no se han puesto la segunda dosis de la vacuna

    Codelco arremete contra la Contraloría por proceso de proyecto de litio en Salar Ascotán y presenta acción judicial
    Negocios

    Codelco arremete contra la Contraloría por proceso de proyecto de litio en Salar Ascotán y presenta acción judicial

    Reducir la permisología y reformar el sistema político: las claves para la reactivación económica según expresidente Frei

    Ad portas del teleférico: Ciudad Empresarial reduce vacancia de oficinas al nivel prepandemia y espera proyectos de vivienda

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico
    Tendencias

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Internacional anuncia a Guillermo Maripán con mensaje de Elías Figueroa: “Tengo certeza de que cumplirá con la expectativa”
    El Deportivo

    Internacional anuncia a Guillermo Maripán con mensaje de Elías Figueroa: “Tengo certeza de que cumplirá con la expectativa”

    Harry Kane festeja tras el doblete que le permitió a Inglaterra avanzar en el Mundial: “Hoy fue mi momento de ser héroe”

    Chile se toma los podios de la décima versión de Torrencial Chile by UTMB 2026

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual
    Tecnología

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    Ty Segall se presenta con su abrasivo rock alternativo en Chile
    Cultura y entretención

    Ty Segall se presenta con su abrasivo rock alternativo en Chile

    La gran batalla de los cines: cómo la vuelta de Minions llega a pelearle el cetro a Toy Story 5

    Delia Domínguez y el regreso de Contracanto: las claves de una de las poetas más originales de Chile

    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes
    Mundo

    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes

    China pide a Estados Unidos tratar con “máxima cautela” los asuntos de Taiwán

    Estados Unidos asegura ser “un miembro orgulloso” de la OTAN y que no planea salirse de la Alianza

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”
    Paula

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica