Las ventas de vehículos supera las 30 mil unidades por primera vez desde 2023

El reporte de venta de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), correspondiente a septiembre, le trajo gratas noticias a la industria, pues se produjo un incremento mensual de 23,7%, con 31.871 unidades vendidas. Desde marzo de 2023, cuando hubo comercializaciones por 37.560 vehículos, que no se vivía una actividad tan positiva.

De acuerdo a la organización, el las cifras obedecen a dos razones coyunturales: el cambio de norma de emisiones hacia Euro 6c, la más avanzada en la región, y el año/modelo 2026 que comenzó a adoptarse el primer día del mes pasado.

“Este dinamismo en el mes se explica principalmente por un adelanto en las compras propiciado por el próximo cambio en la normativa de emisiones vehiculares, que busca equiparar las regulaciones locales a las que rigen en países desarrollados”, señala el reporte de la ANAC.

Con estos números, el mercado automotor presenta ventas acumuladas de 231.870 vehículos livianos y medianos, un aumento de 4,6%, respecto del mismo periodo del año anterior.

La comercialización de SUV creció 31%; la de vehículos comerciales, 17,2%; la de pasajeros, 16,9%; y las camionetas, 15,9%.

En el desempeño por regiones, el mes pasado destacó por las expansiones de Magallanes de 43,8 %, Biobío de 36,2 %, y la Metropolitana de 31,1 %.

Así, según segmento, los vehículos más comercializados en el año son: Suzuki Baleno (5.193), Kia Soluto (4.519) y Hyundai Grand i-10 (3.380), entre los de pasajeros; Chery Tiggo 2 (4.910), Chevrolet Groove (3.695) y Omoda C5 (3.601), en los SUV; Toyota Hilux (6.558), Mitsubishi L200 (6.145) y GWM Poer (5.451), entre las camionetas, donde están las mejores cifras.