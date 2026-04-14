Lepas acelera su expansión global con nuevos eléctricos en Beijing

Siguiendo con su nueva etapa en su desarrollo global, Lepas estrenará dos modelos eléctricos en el Salón de Beijing 2026. Se trata de los nuevos L6 BEV y L4 BEV, vehículos que marcarán el punto de partida de su estrategia internacional en el competitivo segmento de la electromovilidad premium.

Ambos modelos se suman al L8, configurando una gama que busca equilibrar diseño, tecnología y funcionalidad. Desarrollados bajo el concepto “Leopard Aesthetics”, los nuevos eléctricos destacan por un enfoque en la sofisticación contemporánea, con interiores inteligentes y una experiencia de conducción precisa, adaptada a distintos mercados.

El debut en la capital china no será un hecho aislado, sino parte de una ofensiva global que la marca ha comenzado a desplegar durante abril. Tras su presentación en la Milan Design Week, donde adelantó su ADN de diseño, Lepas reforzará su posicionamiento con acciones internacionales que incluyen pruebas en condiciones reales y el fortalecimiento de su red de socios estratégicos.

El siguiente hito será en Wuhu, ciudad donde se ubica la casa matriz del grupo Chery. Allí se desarrollará el International Business Summit 2026, instancia en la que la marca realizará su primera Global Partners Conference, reuniendo a distribuidores, proveedores y aliados de distintos mercados.

Este despliegue se apoyará en la sólida estructura global de Chery, presente en más de 130 países y con más de 19 millones de usuarios. Esta base permitirá a Lepas acelerar su expansión con una propuesta coherente y escalable, orientada a consolidarse como una nueva referencia en movilidad eléctrica de alta gama.

Además del producto, la marca busca construir un ecosistema integral que combine tecnología, diseño y experiencia de usuario, incorporando asistentes inteligentes y soluciones digitales que anticipan el futuro de la movilidad.

La nueva marca global del Grupo Chery tiene programado su arribo a Chile durante el segundo semestre con tres SUV multienergía, una red de 25 showrooms y un ambicioso objetivo comercial, que incluye alcanzar ventas por mil unidades en su primer año y una participación cercana al 3% en el mediano plazo.