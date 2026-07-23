LEPAS entrega detalles de lo que será su puesta en escena en Chile

Mientras alista los últimos detalles, Lepas calienta motores en el territorio nacional. ¿De qué hablamos? De una nueva marca para el mercado nacional. Una de origen chino y que pertenece al Grupo Chery. Será hermana de Omoda|JAECOO, pero tendrá un enfoque distinto.

Y es que tal como nos comentaron sus ejecutivos hace unos días, mientras Omoda tiene un enfoque más juvenil y JAECOO uno más clásico; Lepas hará lo propio con un estilo más sofisticado y elegante.

Su nombre es una combinación de Leap (salto) y Leopard, por un lado, y Pasión, por otro. A Chile, llegará a fin de año, con una red de concesionarios, que sumarán 14 showrooms a lo largo del país.

El portafolio inicial estará compuesto por tres modelos: L4, L6 y L8, todos en carrocería SUV y con distintas propuestas de motorización.

Así el L4 abrirá la puerta al mundo de Lepas. Con 4,4 metros de largo, estará disponible con un motor 1.5 turbo, en versión con caja mecánica (5MT) y automática (6DCT). También habrá una variante híbrida enchufable, que entregará una autonomía total combinada de 1.100 km, y 100% eléctrica de 100 km.

Su rango de precios estimado fluctuará entre los $12.990.000 y los $24.490.000.

Con 4,5 metros de largo, el Lepas L6, por su parte, se podrá a la venta con el motor 1.5 T, pero solo con caja automática ($18.690.00), además de una versión PHEV ($26.490.000).

Finalmente, el L8 será el buque insignia de esta nueva marca. Hablamos de un 4,6 metros de largo, que llegará a competir al segmento de los vehículos de Nuevas Energías, con una propuesta híbrida, que combina más de 1.300 kilómetros de autonomía total con un consumo de 2,38 l/100 km, atributos que apuntan tanto al uso urbano, como a los viajes de mayor distancia.

Su rango de precios estimado varía entre los $26.490.000 y los $29.990.000.

“Con LEPAS estamos dando un paso muy relevante en la evolución de nuestro portafolio en Chile, con una marca que interpreta de manera precisa cómo ha cambiado el mercado y qué esperan hoy los clientes. Vemos en el país una oportunidad concreta para desarrollar una propuesta con visión de largo plazo, apoyada en nuevas energías, diseño, cobertura, productos con estándar europeo de seguridad y una experiencia integral de marca”, señaló Nicolás Pietrantoni, Gerente General de LEPAS Chile.