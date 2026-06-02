Lexus LF-ZC: el eléctrico de 1.000 kilómetros de autonomía que Toyota decidió no fabricar

El futuro eléctrico más ambicioso de Lexus quedó en pausa antes de llegar a producción. Toyota decidió cancelar el desarrollo del Lexus LF-ZC, un modelo conceptual que prometía convertirse en el referente tecnológico de la marca premium japonesa y marcar el inicio de una nueva generación de vehículos cero emisiones.

Presentado durante el Japan Mobility Show 2023, el LF-ZC (Lexus Future Zero-emission Catalyst) fue concebido como mucho más que un ejercicio de diseño. El modelo debía estrenar una arquitectura específica para vehículos eléctricos y servir como base para futuros lanzamientos de Lexus.

Entre sus principales atributos destacaba una autonomía proyectada de hasta 1.000 kilómetros gracias a una nueva generación de baterías prismáticas de alta eficiencia. Esta tecnología buscaba ofrecer una mayor densidad energética y tiempos de carga más competitivos, elevando el estándar de los vehículos eléctricos de la marca.

El LF-ZC también incorporaba una carrocería de líneas aerodinámicas y proporciones tipo fastback, diseñada para maximizar la eficiencia energética y reducir la resistencia al viento. Su propuesta estética apostaba por superficies limpias, una silueta deportiva y una interpretación futurista del lenguaje de diseño de Lexus.

Otro de los elementos más innovadores era su proceso de fabricación. Toyota planeaba utilizar tecnología de gigacasting, un sistema de fundición de grandes piezas estructurales de aluminio que reduce el número de componentes, simplifica el ensamblaje y mejora la eficiencia productiva. A ello se sumaban sistemas de producción altamente automatizados, diseño mediante gemelos digitales y robots logísticos capaces de optimizar los procesos en planta.

Aunque el proyecto fue cancelado, gran parte de las tecnologías desarrolladas para el LF-ZC podrían reaparecer en futuros modelos eléctricos de Toyota y Lexus. La decisión responde a una estrategia más conservadora frente a la evolución del mercado, priorizando plataformas flexibles y modelos capaces de adaptarse a distintas tecnologías de propulsión.

De esta forma, el LF-ZC pasa a la historia como uno de los proyectos más avanzados de Lexus, un laboratorio tecnológico que mostró hacia dónde podía dirigirse la movilidad eléctrica de la marca, aunque finalmente nunca llegue a las calles.