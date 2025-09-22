Lo hizo de nuevo: Yangwang U9 ahora bate el récord de velocidad para un auto de serie

El Yangwang U9 Xtreme se ha convertido en el auto de producción más veloz de la historia, luego de alcanzar una velocidad máxima de 496,22 km/h, confirmando que los autos eléctricos pueden exceder los límites de los superdeportivos tradicionales.

El circuito alemán de Papenburg, una pista de pruebas ovalado de 12 kilómetros, fue el escenario para que el piloto local, Marc Basseng, dejara una huella en los libros de historia.

La versión Track Edition del Yangwang U9 había conseguido hace poco el récord de velocidad eléctrico, con nada menos que 472 kilómetros por hora, pero la marca tenía ambiciones mayores para el modelo: superar al Bugatti Chiron Super Sport 300+ y su récord de 490,48 km/h.

Esta joya mecánica pertenece a la división de lujo Yangwang, propiedad del gigante chino BYD. La variante “Xtreme” del U9 es un desarrollo hiperpotenciado basado en el U9 original, pero con mejoras clave: cuatro motores eléctricos independientes, sistema eléctrico de ultra alta tensión de 1.200 V (frente a los 800 V del modelo base), y una batería de tipo LFP Blade optimizada para tasas de descarga muy altas.

The YANGWANG U9 Xtreme shattered the production-car speed record with a breathtaking run of 492.22 km/h at ATP Automotive Testing Papenburg.

Solo se fabricarán 30 unidades de esta versión exclusiva, lo que la convierte en pieza de colección inmediata. Su puesta a punto incluye neumáticos semislick desarrollados especialmente para soportar condiciones de velocidad extrema, y una suspensión avanzada (DiSus-X) calibrada para mantener estabilidad, control y agarre incluso en circunstancias de alta exigencia.

Este avance también es significativo por lo que representa en términos de tecnología eléctrica. BJP, con Yangwang, demuestra que puede gestionar arquitectura con tensiones más elevadas, mejor disipación térmica, control de aerodinámica, neumáticos y estructura física para tolerar estrés extremo. Todos estos componentes han sido refinados para soportar no solo la velocidad, sino las exigencias mecánicas, térmicas y de seguridad que esto implica.

Con este récord, Yangwang corrobora que el futuro del auto deportivo está tan acelerado como silencioso