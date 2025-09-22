SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Lo hizo de nuevo: Yangwang U9 ahora bate el récord de velocidad para un auto de serie

La submarca de lujo de BYD acaba de convertir al U9 Xtreme en el vehículo de producción más rápido del mundo, tras alcanzar 496,22 km/h.

 

El Yangwang U9 Xtreme se ha convertido en el auto de producción más veloz de la historia, luego de alcanzar una velocidad máxima de 496,22 km/h, confirmando que los autos eléctricos pueden exceder los límites de los superdeportivos tradicionales.

El circuito alemán de Papenburg, una pista de pruebas ovalado de 12 kilómetros, fue el escenario para que el piloto local, Marc Basseng, dejara una huella en los libros de historia.

La versión Track Edition del Yangwang U9 había conseguido hace poco el récord de velocidad eléctrico, con nada menos que 472 kilómetros por hora, pero la marca tenía ambiciones mayores para el modelo: superar al Bugatti Chiron Super Sport 300+ y su récord de 490,48 km/h.

Esta joya mecánica pertenece a la división de lujo Yangwang, propiedad del gigante chino BYD. La variante “Xtreme” del U9 es un desarrollo hiperpotenciado basado en el U9 original, pero con mejoras clave: cuatro motores eléctricos independientes, sistema eléctrico de ultra alta tensión de 1.200 V (frente a los 800 V del modelo base), y una batería de tipo LFP Blade optimizada para tasas de descarga muy altas.

Fastest Car on the Planet

FASTEST CAR ON THE PLANET The YANGWANG U9 Xtreme shattered the production-car speed record with a breathtaking run of 492.22 km/h at ATP Automotive Testing Papenburg. Watch the full VBOX top-speed run now. #yangwang #u9x #topspeedworldrecord #BYD #BuildYourDreams #thepursuitbeyond

Publicada por BYD en Sábado, 20 de septiembre de 2025

Solo se fabricarán 30 unidades de esta versión exclusiva, lo que la convierte en pieza de colección inmediata. Su puesta a punto incluye neumáticos semislick desarrollados especialmente para soportar condiciones de velocidad extrema, y una suspensión avanzada (DiSus-X) calibrada para mantener estabilidad, control y agarre incluso en circunstancias de alta exigencia.

Este avance también es significativo por lo que representa en términos de tecnología eléctrica. BJP, con Yangwang, demuestra que puede gestionar arquitectura con tensiones más elevadas, mejor disipación térmica, control de aerodinámica, neumáticos y estructura física para tolerar estrés extremo. Todos estos componentes han sido refinados para soportar no solo la velocidad, sino las exigencias mecánicas, térmicas y de seguridad que esto implica.

Con este récord, Yangwang corrobora que el futuro del auto deportivo está tan acelerado como silencioso

Más sobre:NoticiasYangwang U9xtremebydrécord velocidad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“La impunidad termina ahora”: Matthei presenta serie de medidas para combatir la delincuencia y el crimen organizado

Comando de Jara emplaza a los candidatos presidenciales a manifestar su apoyo a eventual postulación de Bachelet en la ONU

Los resultados de las perlas de Anglo Teck: Collahuasi baja ganancias y Quebrada Blanca reduce pérdidas

SII se querella contra personas y empresas por no declarar ingresos por ventas con medios de pago electrónicos

Banca Ética: la entidad crediticia donde invierten las familias Izquierdo, Hornauer, Pavez y Kaufmann

Futuro del ex Hotel Punta Piqueros, en suspenso hasta el 27 de noviembre

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

4.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

5.
Por demoras para renovar licencias de conducir: diputados RN presentan proyecto de ley que amplía vigencia

Por demoras para renovar licencias de conducir: diputados RN presentan proyecto de ley que amplía vigencia

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Comando de Jara emplaza a los candidatos presidenciales a manifestar su apoyo a eventual postulación de Bachelet en la ONU
Chile

Comando de Jara emplaza a los candidatos presidenciales a manifestar su apoyo a eventual postulación de Bachelet en la ONU

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Johannes Kaiser entrega propuestas económicas para potenciar a la clase media

Innovar sí, pero no a cualquier costo
Negocios

Innovar sí, pero no a cualquier costo

Los resultados de las perlas de Anglo Teck: Collahuasi baja ganancias y Quebrada Blanca reduce pérdidas

SII se querella contra personas y empresas por no declarar ingresos por ventas con medios de pago electrónicos

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump
Tendencias

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

7 momentos clave del funeral de Charlie Kirk, el activista conservador que fue asesinado en EEUU

“Imbécil argentino”: el ofensivo canto de los hinchas del Manchester United a Alejandro Garnacho
El Deportivo

“Imbécil argentino”: el ofensivo canto de los hinchas del Manchester United a Alejandro Garnacho

Promesa del automovilismo mundial revela que padece de cáncer de cerebro y de pulmón

José Luis Chilavert se lanza contra la U tras la sanción a Independiente en la Copa Sudamericana

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes
Cultura y entretención

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes

Peter Pollak presenta su primera exposición en Chile

Gonzalo Valenzuela y su comedia en Prime Video: “El pádel al final es una anécdota”

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.
Mundo

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.

Francia y Reino Unido instan a Israel a no adoptar represalias por el reconocimiento de Palestina

Mathieu Gaillard: “Macron tiene lo necesario para aguantar hasta las próximas presidenciales de 2027″

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención