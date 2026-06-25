Los Tesla en Chile suman Grok, un asistente de IA para interactuar por voz

La inteligencia artificial sigue ganando espacio dentro de los vehículos modernos. Ahora, los usuarios de Tesla en Chile podrán acceder a Grok, un asistente conversacional diseñado para interactuar mediante voz y facilitar distintas tareas durante la conducción.

Disponible en los Model 3 y Model Y compatibles, esta tecnología fue desarrollada por xAI y busca ofrecer una experiencia más intuitiva y personalizada. Su principal característica es la capacidad de mantener conversaciones naturales, responder preguntas y asistir al conductor sin necesidad de manipular controles físicos o la pantalla central.

Uno de los aspectos más destacados de Grok es su integración con las funciones de navegación. A través de comandos de voz, los usuarios pueden solicitar destinos, modificar rutas o buscar puntos de interés, simplificando la interacción con el vehículo y reduciendo las distracciones al volante.

La experiencia también puede adaptarse a las preferencias de cada conductor mediante la selección de distintas voces y personalidades para el asistente. De esta forma, la interacción deja de ser una simple ejecución de órdenes para transformarse en una experiencia más cercana y personalizada.

La herramienta se encuentra actualmente en fase beta y está disponible para vehículos equipados con procesador AMD, software compatible y conectividad Premium o acceso a una red Wi-Fi estable. Para acceder a las funciones de navegación mediante Grok, además, es necesario contar con la versión de software 2026.20 o superior.

Tesla explicó que no es necesario crear una cuenta adicional ni contratar una suscripción específica para habilitar la función en el vehículo. Asimismo, las conversaciones son procesadas por xAI y se mantienen anónimas para la marca, sin asociarse directamente al usuario ni al automóvil.