SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Los vehículos de nuevas energías arrancan 2026 con alzas en ventas

    Las cifras de enero presentadas por la ANAC, mostraron un aumento de 43,5% con respecto al mismo período de 2025, liderado por los electrificados no enchufables.

     
    Ventas de autos eléctricos siguen acelerándose y alcanzan nuevo récord

    A diferencia de lo que ocurrió con las cifras generales de vehículos, que bajaron 2,1% en enero, los números entre los que ocupan nuevas energías siguen mostrando alzas.

    La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) informó que durante el primer mes del año la comercialización de vehículos livianos y medianos ecológicos alcanzó 2.882 unidades, un aumento de 43,5% con respecto al mismo período de 2025 y una participación de mercado de 11,4%.

    Los electrificados no enchufables (microhíbridos e híbridos convencionales) fueron los que mostraron mejores números, con 2.160 unidades matriculadas (con un alza de 54,9%), 1.084 correspondiente a los microhíbridos (+37,2%) y 1.076 a los híbridos convencionales (+78,1%).

    Más atrás se ubicaron los electrificados enchufables (100% eléctricos y plug-in hybrids), que crecieron 17,6% con 722 unidades inscritas. En el desglose, los híbridos enchufables aumentaron 187,7% con 420 unidades, mientras que los 100% eléctricos cayeron un 35,5%, con 302.

    La ANAC festejó la tendencia al alza de estos números, pero aprovechó de hacer un llamado al sector público como privado vinculado a la industria automotriz chilena, a realizar esfuerzos sostenidos y coordinados que “contribuyan a la masificación de esta tecnología a través de incentivos enfocados directamente en el usuario”

    Entre estos estímulos, el organismo mencionó “el permiso de circulación gratuito, descuentos del IVA y peajes de tarificación preferente, además de estacionamientos gratuitos y preferentes, o de la necesaria consolidación de una infraestructura robusta y un marco regulatorio claro”.

    ¿Cuáles son las marcas que más vehículos ecológicos vendieron en enero de 2026?

    • Suzuki: 623
    • Toyota: 594
    • Hyundai 160
    • Ford: 140
    • Peugeot. 127
    • BYD: 114
    • Changan: 107
    • Volvo: 71
    • MG: 62
    • Jeep: 58
    Más sobre:NoticiasANACIndustria automotrizVenta de vehículosSuzukiToyotaHyundaiFordPeugeotBYDChanganVolvoMGJeep

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Llama la atención la indolencia”: Elizalde hace frente a críticas y defiende decisión de enviar ayuda humanitaria a Cuba

    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana

    Detienen a un hombre por femicidio frustrado en Maipú: apuñaló a su esposa e hijo tras una discusión

    Gobierno firma nuevo contrato de operación de litio del Salar de Maricunga

    Vallejo apunta a “agenda ideológica” de Kast en Bruselas y lo tilda de táctica del “mono de paja para negar a los otros”

    Futuro subsecretario de Fuerzas Armadas podría ser dado a conocer el lunes

    Lo más leído

    1.
    Renault presenta un nuevo motor de gasolina y GLP, con foco en eficiencia y sostenibilidad

    Renault presenta un nuevo motor de gasolina y GLP, con foco en eficiencia y sostenibilidad

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    “Llama la atención la indolencia”: Elizalde hace frente a críticas y defiende decisión de enviar ayuda humanitaria a Cuba
    Chile

    “Llama la atención la indolencia”: Elizalde hace frente a críticas y defiende decisión de enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Detienen a un hombre por femicidio frustrado en Maipú: apuñaló a su esposa e hijo tras una discusión

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Gobierno firma nuevo contrato de operación de litio del Salar de Maricunga
    Negocios

    Gobierno firma nuevo contrato de operación de litio del Salar de Maricunga

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado

    FNE inicia investigación por la adquisición de control de activos de Nissan por parte de Astara

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes
    Tendencias

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Quién era James Van Der Beek, el actor que falleció a sus 48 años

    Otra vez cesante: Atlético Mineiro anuncia la salida de Jorge Sampaoli después de solo cinco meses en el cargo
    El Deportivo

    Otra vez cesante: Atlético Mineiro anuncia la salida de Jorge Sampaoli después de solo cinco meses en el cargo

    Un intratable Luciano Darderi arrolla a Tomás Barrios y lo borra del ATP de Buenos Aires

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana
    Cultura y entretención

    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana

    “Un sueño febril de dolor y crueldad”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas

    El incombustible reinado de Stephen King: La Niebla regresa al cine de la mano de Mike Flanagan

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional
    Mundo

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó