Los vehículos de nuevas energías arrancan 2026 con alzas en ventas

A diferencia de lo que ocurrió con las cifras generales de vehículos, que bajaron 2,1% en enero, los números entre los que ocupan nuevas energías siguen mostrando alzas.

La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) informó que durante el primer mes del año la comercialización de vehículos livianos y medianos ecológicos alcanzó 2.882 unidades, un aumento de 43,5% con respecto al mismo período de 2025 y una participación de mercado de 11,4%.

Los electrificados no enchufables (microhíbridos e híbridos convencionales) fueron los que mostraron mejores números, con 2.160 unidades matriculadas (con un alza de 54,9%), 1.084 correspondiente a los microhíbridos (+37,2%) y 1.076 a los híbridos convencionales (+78,1%).

Más atrás se ubicaron los electrificados enchufables (100% eléctricos y plug-in hybrids), que crecieron 17,6% con 722 unidades inscritas. En el desglose, los híbridos enchufables aumentaron 187,7% con 420 unidades, mientras que los 100% eléctricos cayeron un 35,5%, con 302.

La ANAC festejó la tendencia al alza de estos números, pero aprovechó de hacer un llamado al sector público como privado vinculado a la industria automotriz chilena, a realizar esfuerzos sostenidos y coordinados que “contribuyan a la masificación de esta tecnología a través de incentivos enfocados directamente en el usuario”

Entre estos estímulos, el organismo mencionó “el permiso de circulación gratuito, descuentos del IVA y peajes de tarificación preferente, además de estacionamientos gratuitos y preferentes, o de la necesaria consolidación de una infraestructura robusta y un marco regulatorio claro”.

¿Cuáles son las marcas que más vehículos ecológicos vendieron en enero de 2026?