Más brillante y más moderno: Opel revela el nuevo Astra y Astra Sports Tourer 2026

El Salón de Bruselas 2026 será el escenario donde Opel mostrará por primera vez la nueva generación del Astra y su variante familiar Sports Tourer. Después de un 2025 marcado por el impulso de sus SUV, la marca alemana pone ahora el foco en su compacto estrella, un modelo clave en Europa.

La marca ya adelantó parte de las novedades que traerán estas versiones, diseñadas y fabricadas en Rüsselsheim, antes de su estreno oficial en enero próximo.

El nuevo Astra llega con una identidad visual más técnica y refinada. El frontal estrena una evolución del Opel Vizor, ahora más delgado y preciso, coronado por el emblema Opel Blitz iluminado, un detalle que hasta ahora estaba reservado para modelos de gama alta.

Este diseño, inspirado en el prototipo Corsa GSE Vision Gran Turismo, incorpora líneas luminosas que refuerzan el “Opel Compass”, entregando una apariencia más moderna y distinguida. A esto se suman nuevas llantas de 17 y 18 pulgadas y colores inéditos como Blanco Kontur y Verde Klover, que se combinan con el techo negro para darle un look más deportivo.

Pero la gran estrella es la nueva iluminación Intelli-Lux HD. Este sistema, cuenta con más de 5 mil elementos LED capaces de adaptarse con precisión a cada situación: evitan encandilar, amplían el haz en curvas, ajustan la luz en lluvia o neblina y reducen reflejos incómodos en señalética. Todo para mejorar la visibilidad y la seguridad del conductor.

El interior también sube de nivel. Desde la versión base, el Astra incorpora los nuevos asientos Intelli-Seat, diseñados para aliviar la presión en el coxis mediante un corte central inspirado en sillines de bicicletas de ruta.

A ello se suman opciones de asientos multiajustables con calefacción, función de masaje y tapices ReNewKnit 100% reciclados. La marca refuerza así su concepto de “Greenovation”, que en este modelo incluye el uso de materiales reciclados en diversas superficies del habitáculo.

La variante eléctrica también evoluciona: ofrece hasta 454 kilómetros de autonomía (WLTP), unos 34 km más que antes, gracias a una batería de 58 kWh. Por primera vez incorpora tecnología V2L, que permite alimentar dispositivos externos como bicicletas eléctricas directamente desde el auto, ideal para viajes o camping.

En cuanto a espacio, el Astra mantiene una de sus grandes ventajas: el maletero del hatchback alcanza 1.339 litros con los asientos abatidos, mientras que el Sports Tourer ofrece hasta 1.634 y un respaldo divisible en proporción 40:20:40 para mayor versatilidad.