VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Más brillante y más moderno: Opel revela el nuevo Astra y Astra Sports Tourer 2026

    Con diseño renovado, tecnología de iluminación de última generación y mejoras en confort, sostenibilidad y autonomía eléctrica, la marca adelanta cómo será la próxima evolución de su superventas compacto.

     

    El Salón de Bruselas 2026 será el escenario donde Opel mostrará por primera vez la nueva generación del Astra y su variante familiar Sports Tourer. Después de un 2025 marcado por el impulso de sus SUV, la marca alemana pone ahora el foco en su compacto estrella, un modelo clave en Europa.

    La marca ya adelantó parte de las novedades que traerán estas versiones, diseñadas y fabricadas en Rüsselsheim, antes de su estreno oficial en enero próximo.

    El nuevo Astra llega con una identidad visual más técnica y refinada. El frontal estrena una evolución del Opel Vizor, ahora más delgado y preciso, coronado por el emblema Opel Blitz iluminado, un detalle que hasta ahora estaba reservado para modelos de gama alta.

    Este diseño, inspirado en el prototipo Corsa GSE Vision Gran Turismo, incorpora líneas luminosas que refuerzan el “Opel Compass”, entregando una apariencia más moderna y distinguida. A esto se suman nuevas llantas de 17 y 18 pulgadas y colores inéditos como Blanco Kontur y Verde Klover, que se combinan con el techo negro para darle un look más deportivo.

    Pero la gran estrella es la nueva iluminación Intelli-Lux HD. Este sistema, cuenta con más de 5 mil elementos LED capaces de adaptarse con precisión a cada situación: evitan encandilar, amplían el haz en curvas, ajustan la luz en lluvia o neblina y reducen reflejos incómodos en señalética. Todo para mejorar la visibilidad y la seguridad del conductor.

    El interior también sube de nivel. Desde la versión base, el Astra incorpora los nuevos asientos Intelli-Seat, diseñados para aliviar la presión en el coxis mediante un corte central inspirado en sillines de bicicletas de ruta.

    A ello se suman opciones de asientos multiajustables con calefacción, función de masaje y tapices ReNewKnit 100% reciclados. La marca refuerza así su concepto de “Greenovation”, que en este modelo incluye el uso de materiales reciclados en diversas superficies del habitáculo.

    La variante eléctrica también evoluciona: ofrece hasta 454 kilómetros de autonomía (WLTP), unos 34 km más que antes, gracias a una batería de 58 kWh. Por primera vez incorpora tecnología V2L, que permite alimentar dispositivos externos como bicicletas eléctricas directamente desde el auto, ideal para viajes o camping.

    En cuanto a espacio, el Astra mantiene una de sus grandes ventajas: el maletero del hatchback alcanza 1.339 litros con los asientos abatidos, mientras que el Sports Tourer ofrece hasta 1.634 y un respaldo divisible en proporción 40:20:40 para mayor versatilidad.

    Más sobre:NoticiasOpelAstraAstra Sports TourerHatchbackSalón de Bruselas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos funcionarios detenidos: PDI allana Municipalidad de Coyhaique por investigación de entrega de licencias de conducir

    Conservador de Puente Alto sigue en búsqueda de interino luego de que renunciara el seleccionado para suceder a Yáber

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año

    Autoridades de gobierno ultiman detalles y hacen recomendaciones para la segunda vuelta de la elección presidencial

    Testimonios no comprobables e inconsistentes: las razones del Vaticano para anular las sanciones en contra de Berríos

    “¡Plata ahora!”: el asfixiante relato del empresario de cerezas que fue secuestrado por la mafia china que controla barrio Meiggs

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Cómo excusarse de votar por estar a más de 200 km del local este domingo

    Cómo excusarse de votar por estar a más de 200 km del local este domingo

    Cuál es el pago para los vocales de mesa de la segunda vuelta

    Cuál es el pago para los vocales de mesa de la segunda vuelta

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta
    Chile

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Dos funcionarios detenidos: PDI allana Municipalidad de Coyhaique por investigación de entrega de licencias de conducir

    Conservador de Puente Alto sigue en búsqueda de interino luego de que renunciara el seleccionado para suceder a Yáber

    La idea de Live Nation al comprar el Movistar Arena y los ejecutivos que puso en su directorio
    Negocios

    La idea de Live Nation al comprar el Movistar Arena y los ejecutivos que puso en su directorio

    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025
    Tendencias

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué significa que Disney invierta en OpenAI, la empresa madre de ChatGPT

    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP
    El Deportivo

    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP

    Sifup aborda las críticas de Cristóbal Campos a la U: “Ellos prestaron ayuda importante para su recuperación”

    Se estrenará en la Supercopa de cuatro equipos: la UC presenta su nueva camiseta para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande
    Cultura y entretención

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande

    Ca7riel y Paco Amoroso anuncian su esperado nuevo disco

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año
    Mundo

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año

    Bryan Stern, el veterano de guerra detrás de la operación que permitió el viaje de María Corina Machado hacia Oslo

    Demócratas publican fotos de Epstein que muestran a Donald Trump, Bill Clinton y Bill Gates

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor