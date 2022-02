Maserati Grecale: el segundo SUV del Tridente debuta en marzo

Este martes Maserati confirmó que el próximo 22 de marzo presentará oficialmente el SUV Grecale, el segundo familiar de su line-up por detrás del pionero Levante (en Chile desde 2019). La marca del Tridente mostró una de las unidades con camuflaje y con la leyenda “Ciao. I’m the Maserati Grecale. I can’t tell you much more”.

El Grecale -que sería revelado originalmente a fines de 2021- debe su nombre a una de las corrientes de viento que soplan en el Mediterráneo. Está basado en la plataforma FCA Giorgio, la misma del Alfa Romeo Stelvio, y se producirá en la planta de Cassino.