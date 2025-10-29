Mazda presenta dos conceptuales que anticipan el futuro de la marca

Como había anticipado en los últimos días, el Salón de Tokio fue el escenario para que Mazda revelara dos modelos conceptuales que marcan la dirección de su futuro.

Bajo el lema “The Joy of Driving Fuels a Sustainable Tomorrow” (La alegría de manejar empuja a un mañana sustentable), la firma japonesa apunta a la responsabilidad medioambiental.

El prototipo Vision X-Coupe es un crossover deportivo que mezcla el diseño emocional característico de la marca con una avanzada tecnología híbrida enchufable.

Su sistema propulsor utiliza un motor rotativo turbo de dos rotores combinado con un motor eléctrico, ofreciendo hasta 510 caballos de potencia.

Puede recorrer hasta 160 kilómetros en modo totalmente eléctrico, y cerca de 800 kilómetros al combinar ambos propulsores.

Además, emplea combustibles neutros en carbono derivados de microalgas y un innovador sistema de captura móvil de CO₂, una muestra concreta del esfuerzo de Mazda por reducir su huella ambiental.

El Vision X-Compact, en cambio, representa un enfoque más humano e interactivo de la movilidad. Este compacto incorpora inteligencia artificial empática, capaz de mantener conversaciones naturales con el conductor, sugerir rutas y adaptarse a su estado de ánimo.

Mazda busca así fortalecer la conexión emocional entre persona y vehículo, un rasgo distintivo de su filosofía jinba-ittai, que prioriza la armonía entre ambos.

La marca también presentó la nueva generación del CX-5, hecha para el mercado europeo, que introduce la arquitectura electrónica “Mazda E/E Architecture+”, sistema que mejora la comunicación entre los distintos componentes del vehículo, ofreciendo una experiencia de conducción más fluida, segura y personalizada.