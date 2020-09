McLaren debuta en Argentina de la mano del grupo chileno Quantum Group

Tras una espera que se extendió más allá de lo esperado, Quantum Group Chile (QGC), representante de Aston Martin, McLaren y Lotus, logró hacer su arribo a Argentina e inauguró su primer local en la ciudad porteña con el estreno de cuatro modelos de McLaren, el 570 S, 600 LT, GT y 720 S, según informó el sitio autoblog.com.ar.

La decisión de QGC de llegar a Argentina toma distancia de lo que sucedió recientemente con otro grupo automotriz chileno en Argentina. El año pasado, y tras una década de presencia en el país transandino, Ditec decidió traspasar la totalidad de la representación de las marcas Jaguar, Land Rover y Volvo al conglomerado local Grupo Cafo.

La nueva empresa subsidiaria que tendrá la comercialización de los vehículos británicos se denomina Quantum Group Argentina y mantendrá un esquema similar al que tiene desde 2013 QG en Perú, donde vende McLaren y Aston Martin.

En esta nueva aventura, se instaló en la reconocido zona de Puerto Madero de Buenos Aires, en un espacio de 400 metros cuadrados. Según le comentó Esteban Ruiz, director Comercial de la compañía, al sitio argentino, “las negociaciones y trámites para traer la marca McLaren a la Argentina llevaron más de un año y medio. A comienzos de 2019 iniciamos los trámites de homologación y trajimos desde Chile un 570 S de color naranja, que fue fotografiado en las calles por los lectores de Autoblog”.

Foto: Autoblog.com.ar

Respecto de la demora en la inauguración, que estaba contemplada para el año anterior, Ruiz señaló que “teníamos todo listo. El 16 de marzo incluso logramos liberar en la Aduana los primeros 570 S y 600 LT que ya tenemos reservados”.

En cuanto a los objetivos, el ejecutivo comentó que esperan vender diez autos al año. “Antes de la crisis económica y de la pandemia habíamos estimado unos quince vehículos anuales, pero todo dependerá de la coyuntura”, dijo Ruiz.

Los precios de los McLaren en Argentina irán entre 690 mil y 930 mil dólares, valores que distan bastante de los precios en Chile debido al tema arancelario que rige en el país vecino y que grava con impuestos muy altos (35%) a los vehículos importados.

A nivel comparativo, cuando en Chile debutó el McLaren GT en marzo pasado lo hizo con un valor de US$ 300.000, mientras en Argentina el mismo modelo lo hace a un precio de $ 850.000. Otro ejemplo es el McLaren 720 S, que cuando arribó a nuestro país en 2017 lo hizo con un precio que bordeaba los US$ 400 mil, mientras en Argentina su valor asciende a US$ 930 mil.