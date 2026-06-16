Mercedes-AMG renueva los GLE 63 S y GLS 63 con un motor V8 más avanzado

La combinación entre lujo, tecnología y prestaciones extremas da un nuevo paso con la actualización de los Mercedes-AMG GLE 63 S y GLS 63, dos SUV que estrenan una generación mejorada del emblemático motor V8 de Affalterbach.

El principal protagonista es el nuevo bloque AMG M177 EVO de 4.0 litros biturbo, una evolución desarrollada para cumplir futuras normativas sin renunciar al carácter que ha convertido al V8 en uno de los sellos más reconocibles de la división deportiva.

Mercedes-Benz AG – Communicati

La mecánica entrega 612 hp y 850 Nm de torque, cifras que se complementan con un sistema híbrido ligero de 48 voltios y un generador de arranque integrado capaz de aportar 23 hp y 205 Nm adicionales en determinadas situaciones.

Entre las novedades técnicas destaca la incorporación de un cigüeñal plano inspirado en la competición, además de una inyección optimizada, nuevos conductos de admisión y escape, mejoras en el turbocompresor y una respuesta más inmediata del acelerador.

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Gracias a ello, el GLE 63 S acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,9 segundos, mientras que el GLS 63 completa la misma maniobra en 4,2 segundos. Ambos alcanzan una velocidad máxima de 280 km/h.

La dinámica también fue revisada. Los modelos incorporan suspensión neumática AMG RIDE Control+ con amortiguación adaptativa, capaz de modificar su altura según el modo de conducción. En configuración Trail, la carrocería puede elevarse hasta 55 mm para enfrentar caminos complejos, mientras que en los programas Sport y Sport+ reduce su altura para maximizar estabilidad y precisión.

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A ello se suma el sistema AMG Active Ride Control, que utiliza estabilizadores electromecánicos activos para minimizar el balanceo en curvas, además de la tracción integral AMG Performance 4MATIC+ con reparto completamente variable y diferencial trasero autoblocante electrónico.

Visualmente, ambos SUV adoptan un frontal completamente renovado, con una parrilla AMG específica, tomas de aire de mayor tamaño y una nueva firma lumínica LED. El GLE puede equipar llantas de hasta 22 pulgadas, mientras que el GLS llega hasta las 23 pulgadas.

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En el habitáculo destacan el nuevo sistema operativo MB.OS, instrumentación digital con funciones exclusivas AMG, múltiples configuraciones de cuero Nappa y amplias opciones de personalización Manufaktur, reforzando el carácter exclusivo de dos de los SUV más potentes y sofisticados del mercado.