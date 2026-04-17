Mercedes-Benz adelanta el interior del nuevo Clase C eléctrico

El próximo lunes 20 de abril, Mercedes-Benz estrenará su nuevo Clase C eléctrico. Para calmar a los entusiastas y a los medios, la marca alemana presentó un anticipo de su interior concebido bajo la idea de que sea un verdadero santuario para el conductor y los pasajeros.

Gracias a su arquitectura 100% eléctrica y a la incorporación de un amplio techo panorámico, el modelo ofrece una cabina más espaciosa que nunca. Este diseño permite crear un entorno que evoca la sensación de “estar en casa”, con un enfoque centrado en el confort y la conexión emocional con el vehículo.

El habitáculo apuesta por materiales de alta calidad y una ejecución artesanal que busca marcar un nuevo referente en el segmento. Destacan opciones como tapicerías con acabado “Softtorino”, asientos deportivos con diseño “Twisted Diamond” en cuero Nappa y detalles metálicos de estética tecnológica. Además, ofrece una amplia gama de terminaciones, desde fibras naturales hasta madera o carbono.

Mercedes-Benz AG – Communicati

Uno de los elementos más innovadores es la posibilidad de contar con un interior certificado como vegano, incluyendo todas las superficies blandas, desde los asientos hasta los revestimientos del habitáculo, estableciendo un nuevo estándar en la industria.

El confort se refuerza con nuevos asientos de alto nivel, ajustables eléctricamente, con soporte lumbar, ventilación, función de masaje y tecnología de sonido 4D, pensados para viajes largos con el máximo bienestar.

La experiencia digital también juega un rol central. El modelo integrará el sistema MBUX Hyperscreen o Superscreen, que recorre todo el ancho del tablero y utiliza retroiluminación con millones de píxeles para ofrecer información y entretenimiento personalizados. A esto se suma una iluminación ambiental avanzada, capaz de transformar el habitáculo con distintos estilos y efectos, incluso con un techo que simula un cielo estrellado.

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El nuevo Clase C eléctrico también incorpora programas Energizing Comfort, que combinan luz, sonido y masajes para generar una experiencia de bienestar integral. En paralelo, mejora el confort climático con un sistema más eficiente, capaz de calentar el habitáculo rápidamente incluso en condiciones extremas.

Finalmente, el aislamiento acústico ha sido optimizado para ofrecer un ambiente silencioso y refinado, reforzando la sensación de viajar en un espacio premium.