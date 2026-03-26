Mercedes‑Maybach VLS: el adelanto de la minivan súper lujosa

El lujo automotriz también puede darse en vehículos con fines comerciales. Así lo demuestra el adelanto de la futura VLS Class que hizo Mercedes-Maybach, con la que busca llevar su experiencia de alto nivel al segmento de las minivan.

El modelo forma parte de la estrategia de la firma por ampliar su oferta en vehículos eléctricos y redefinir el concepto de movilidad ejecutiva y familiar.

La VLS Class se integrará en una nueva arquitectura modular enfocada en vehículos eléctricos, lo que permitirá ofrecer distintas configuraciones en términos de tamaño, autonomía y prestaciones. Esta base técnica apunta a maximizar el espacio interior, uno de los atributos clave en este tipo de vehículos, sin sacrificar eficiencia ni desempeño.

El enfoque del modelo está puesto en el habitáculo, concebido como un entorno de bienestar y conectividad. La propuesta apunta a crear una experiencia similar a la de un salón móvil, con materiales de alta calidad, soluciones digitales avanzadas y una disposición flexible de los asientos. En esa línea, la marca anticipa un interior altamente configurable, pensado tanto para traslados ejecutivos como para viajes familiares de larga distancia.

A nivel tecnológico, la VLS Class incorporará sistemas de asistencia a la conducción de última generación, además de interfaces digitales que buscan simplificar la interacción entre el conductor, los pasajeros y el vehículo. La integración de servicios conectados será otro de los pilares, en línea con la transformación digital que impulsa la industria automotriz.

Con esta propuesta, la marca alemana pone sobre la mesa una nueva interpretación de la movilidad premium, donde el espacio, el confort y la tecnología adquieren un rol protagónico en un formato que históricamente ha estado más asociado a lo práctico que a lo exclusivo.