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    MG anticipará su próximo compacto eléctrico con un conceptual en Goodwood

    La marca mostrará dos prototipos el 9 de julio; uno adelanta el posible MG2 y el otro explora una estética “aspiracional” para ampliar la gama.

     

    Un nuevo hatchback compacto eléctrico con líneas más deportivas será la próxima novedad de MG, la que ya adelantó será presentada en el Festival de la Velocidad de Goodwood, que se realiza entre el 9 y el 12 de julio.

    La marca de origen británico publicó imágenes teaser que dejan ver los primeros detalles del vehículo, mostrando los laterales delanteros y traseros, cuyo diseño se empareja con los del 4 EV Urban y el S5 EV.

    Aunque su nombre no está confirmado, los medios británicos han adelantado que se llamará MG2.

    Técnicamente, la futura propuesta compacta estará apoyada en la Modular Scalable Platform usada por el 4 EV, lo que abre la puerta a una arquitectura de propulsión trasera y a soluciones de packaging optimizadas para un tamaño de supermini.

    Se espera que la versión de producción combine autonomía y costo accesible, que sería de unos $23 millones, para competir en el segmento de urbanos eléctricos.

    Además, la marca exhibiría en el Festival otro vehículo eléctrico de mayor envergadura. Por ahora no hay datos técnicos ni de producción, pero su objetivo es elevar el lenguaje de diseño y anticipar rasgos que podrían filtrarse a futuros modelos de la gama.

    MG confirmó que la presentación será en Goodwood el 9 de julio, donde se conocerán más detalles sobre dimensiones, motorización y autonomía que definirán si el concept se aproxima a la versión que llegará a los concesionarios en 2027.

    100 millones vendidos

    Las futuras novedades de MG surgen en paralelo al anuncio de que la marca superó los 100 millones de vehículos vendidos en todo el mundo, sumando las ventas acumuladas de todas las marcas del grupo SAIC desde su fundación en Shanghai en 1984.

    El hito fue conmemorado con una ceremonia en Londres. Durante el acto, el director general de MG Motor en Reino Unido y Europa, William Wang, hizo entrega de un MG4 EV Urban a Natalia Nobes, identificada como la clienta número 100.000.001 del grupo a nivel mundial.

    Más sobre:NoticiasMGVehículos conceptualesHatchbackFestival de GoodwoodVehículos eléctricosElectromovilidad

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