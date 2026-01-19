SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Nuevo Haval H6 PHEV: El SUV más reconocido de la marca presenta su variante híbrida

    La nueva variante llega con dos versiones que comparten equipamiento, pero se diferencian por su sistema de tracción y tren motriz.

     

    La electrificación sigue ganando espacio en el mercado automotor nacional y GWM dio un nuevo paso con la presentación del Haval H6 PHEV. Se trata de la variante híbrida enchufable de uno de sus modelos más conocidos, que arriba al país para ampliar la gama del SUV y entregar más alternativas de menor consumo y emisiones.

    El lanzamiento se produce tras un año positivo para la marca, que cerró 2025 en el séptimo lugar del ranking de ventas, con más de 15 mil unidades comercializadas. En ese contexto, el H6 PHEV se transforma en el segundo modelo híbrido enchufable de GWM en Chile, sumándose a la Poer P500 presentada en 2023.

    Dos versiones, un mismo enfoque

    El nuevo Haval H6 PHEV se ofrece en versiones Deluxe 2WD y Deluxe 4WD, que comparten equipamiento pero se diferencian por su tren motriz y sistema de tracción. La variante de tracción delantera combina un motor turbo de 1.5 litros con uno eléctrico, alcanzando 322 hp y 540 Nm de torque. En tanto, la versión con tracción total incorpora dos motores eléctricos, elevando la cifra hasta 359 hp y 760 Nm.

    Según cifras del ciclo NEDC, el modelo ofrece hasta 106 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico y más de mil kilómetros de alcance total. La recarga rápida permite pasar del 30 al 80% de la batería en menos de media hora.

    Diseño conocido y mayor tecnología

    En lo estético, el H6 PHEV mantiene el diseño actualizado de la gama, con una parrilla de mayor tamaño, llantas de 19 pulgadas y un nuevo emblema trasero. El interior replica las mejoras del facelift, destacando la pantalla central de 14,6 pulgadas, conectividad inalámbrica y un completo paquete de confort.

    En seguridad, ambas versiones incorporan seis airbags, cámara 360° y un conjunto de asistencias a la conducción que incluye control de crucero adaptativo, frenado autónomo y alerta de punto ciego.

    “El Haval H6 PHEV llegó para complementar la oferta del modelo en Chile y potenciar la presencia de GWM en el segmento de bajas y cero emisiones”, señaló Fernando Maldonado, gerente de GWM Chile.

    El modelo ya está disponible con precios desde $27.990.000 y una garantía de hasta ocho años para el sistema híbrido.

    Más sobre:NoticiasLanzamientos MTLanzamientosHavalH6 PHEVSUVAutos HíbridosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF otorga autorización de funcionamiento a Tenpo Bank Chile

    Inicia primera jornada de juicio contra imputados por triple homicidio de carabineros en Cañete: Fiscalía pide presidio perpetuo

    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    Las desgarradoras historias tras los devastadores incendios en Ñuble y Biobío

    En La Moneda, pero no en cita con Boric: el estreno de facto de los ministros de Kast

    A la espera de Bassaletti y la opción de Cuellar para integrar a libertarios: Kast busca definir a su ministro de Seguridad

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Incendios forestales: Claro extiende medidas de conectividad gratuita a nuevas comunas afectadas

    Incendios forestales: Claro extiende medidas de conectividad gratuita a nuevas comunas afectadas

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Inicia primera jornada de juicio contra imputados por triple homicidio de carabineros en Cañete: Fiscalía pide presidio perpetuo
    Chile

    Inicia primera jornada de juicio contra imputados por triple homicidio de carabineros en Cañete: Fiscalía pide presidio perpetuo

    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    Las desgarradoras historias tras los devastadores incendios en Ñuble y Biobío

    CMF otorga autorización de funcionamiento a Tenpo Bank Chile
    Negocios

    CMF otorga autorización de funcionamiento a Tenpo Bank Chile

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales
    Tendencias

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    Con un gol de Salomón Rodríguez: Colo Colo sufre una nueva derrota en amistoso internacional
    El Deportivo

    Con un gol de Salomón Rodríguez: Colo Colo sufre una nueva derrota en amistoso internacional

    El Betis de Manuel Pellegrini enfrentará al Atlético de Madrid por el paso a las semifinales de la Copa del Rey

    “El fuego pasó a dos metros del complejo”: el dramático testimonio y cómo el incendio moviliza a clubes del Biobío y Ñuble

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones
    Cultura y entretención

    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”

    La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano
    Mundo

    La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Trump advierte a Noruega que no se siente obligado a “pensar puramente en la paz” tras no recibir el Nobel

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”