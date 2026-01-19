Nuevo Haval H6 PHEV: El SUV más reconocido de la marca presenta su variante híbrida

La electrificación sigue ganando espacio en el mercado automotor nacional y GWM dio un nuevo paso con la presentación del Haval H6 PHEV. Se trata de la variante híbrida enchufable de uno de sus modelos más conocidos, que arriba al país para ampliar la gama del SUV y entregar más alternativas de menor consumo y emisiones.

El lanzamiento se produce tras un año positivo para la marca, que cerró 2025 en el séptimo lugar del ranking de ventas, con más de 15 mil unidades comercializadas. En ese contexto, el H6 PHEV se transforma en el segundo modelo híbrido enchufable de GWM en Chile, sumándose a la Poer P500 presentada en 2023.

Dos versiones, un mismo enfoque

El nuevo Haval H6 PHEV se ofrece en versiones Deluxe 2WD y Deluxe 4WD, que comparten equipamiento pero se diferencian por su tren motriz y sistema de tracción. La variante de tracción delantera combina un motor turbo de 1.5 litros con uno eléctrico, alcanzando 322 hp y 540 Nm de torque. En tanto, la versión con tracción total incorpora dos motores eléctricos, elevando la cifra hasta 359 hp y 760 Nm.

Según cifras del ciclo NEDC, el modelo ofrece hasta 106 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico y más de mil kilómetros de alcance total. La recarga rápida permite pasar del 30 al 80% de la batería en menos de media hora.

Diseño conocido y mayor tecnología

En lo estético, el H6 PHEV mantiene el diseño actualizado de la gama, con una parrilla de mayor tamaño, llantas de 19 pulgadas y un nuevo emblema trasero. El interior replica las mejoras del facelift, destacando la pantalla central de 14,6 pulgadas, conectividad inalámbrica y un completo paquete de confort.

En seguridad, ambas versiones incorporan seis airbags, cámara 360° y un conjunto de asistencias a la conducción que incluye control de crucero adaptativo, frenado autónomo y alerta de punto ciego.

“El Haval H6 PHEV llegó para complementar la oferta del modelo en Chile y potenciar la presencia de GWM en el segmento de bajas y cero emisiones”, señaló Fernando Maldonado, gerente de GWM Chile.

El modelo ya está disponible con precios desde $27.990.000 y una garantía de hasta ocho años para el sistema híbrido.