SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Nuevo Kia Sportage: debuta en Chile la renovada versión híbrida

    El SUV mediano de la marca suma una variante híbrida que combina un diseño conocido con un tren motriz electrificado, apuntando a reducir el consumo sin alterar su enfoque práctico y familiar.

     

    Kia amplía su oferta electrificada en Chile con la llegada del nuevo Sportage HEV, una versión híbrida que mantiene el diseño y la propuesta del SUV, pero incorpora un sistema de propulsión orientado a mejorar la eficiencia en el uso diario.

    Su sistema híbrido combina un motor 1.6 turbo con un propulsor eléctrico, que alcanza 232 Hp y 367 Nm de torque con un propulsor eléctrico de 47,7kW, equivalentes a 64 p de potencia, alimentado por una batería de 1,49kWh y asociado a una transmisión automática de seis velocidades. De esta forma, permite un rendimiento mixto de hasta 14,2 km/l.

    En el interior, el Sportage HEV ofrece un entorno funcional y bien equipado. Destaca la pantalla táctil central de 12,3 pulgadas, acompañada por un cuadro de instrumentos digital, además de conectividad inalámbrica y comandos de fácil acceso.

    El equipamiento incluye climatizador dual con sistema Auto Defog, tapicería en ecocuero, apoyabrazos delanteros y traseros y un sistema de audio con seis parlantes, enfocado en el confort de todos los ocupantes.

    A nivel exterior, el modelo mantiene una imagen robusta con detalles que refuerzan su identidad, como las luces LED con diseño MFR 3-cube, iluminación diurna y trasera LED, barras de techo, vidrios traseros oscurecidos y llantas de aleación de 18 pulgadas. Los espejos eléctricos calefaccionados, con señal integrada y abatimiento automático, aportan funcionalidad en el uso cotidiano.

    En seguridad, el Kia Sportage HEV incorpora seis airbags, freno de estacionamiento eléctrico, cámara de retroceso con sensores delanteros y traseros, además de frenos de disco y un conjunto de sistemas electrónicos que incluyen ABS, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y control de descenso. A esto se suma un paquete de asistencias avanzadas, como monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y sensor de lluvia.

    ¿Cuánto cuesta el Kia Sportage HEV? La versión LX tiene un valor de $32.990.000, mientras que la X-Line AWD se ofrece en $41.990.000.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosKiaSportageHEVSUVVehículos híbridosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El boxset de La Voz de los ’80 ahora disponible en CD

    Reajuste del sector público: Hacienda dice que es responsable fiscalmente y que está financiado

    “La derrota se veía venir”: Tohá reconoce que pensó que diferencia de votos entre Jara y Kast sería “un poco menor”

    Rodrigo Durán: “El cuello de botella en IA será el cómputo, y Chile tiene una oportunidad estratégica de insertarse ahí”

    Presidente UDI advierte a Kast por eventuales crisis en su mandato: “Gobernar es difícil”

    Cordero califica como “preocupante” informe de Contraloría sobre la Tía Rica

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    “La derrota se veía venir”: Tohá reconoce que pensó que diferencia de votos entre Jara y Kast sería “un poco menor”
    Chile

    “La derrota se veía venir”: Tohá reconoce que pensó que diferencia de votos entre Jara y Kast sería “un poco menor”

    Presidente UDI advierte a Kast por eventuales crisis en su mandato: “Gobernar es difícil”

    Cordero califica como “preocupante” informe de Contraloría sobre la Tía Rica

    Reajuste del sector público: Hacienda dice que es responsable fiscalmente y que está financiado
    Negocios

    Reajuste del sector público: Hacienda dice que es responsable fiscalmente y que está financiado

    Rodrigo Durán: “El cuello de botella en IA será el cómputo, y Chile tiene una oportunidad estratégica de insertarse ahí”

    Nicolás Grau: “Me da satisfacción entregar una economía en mucho mejores términos que la que recibimos”

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos
    Tendencias

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    El método de longevidad de Dick Van Dyke, el actor de Hollywood que ya tiene 100 años

    Impacto en Ecuador: lo que se sabe hasta ahora del asesinato de figura del Barcelona de Guayaquil
    El Deportivo

    Impacto en Ecuador: lo que se sabe hasta ahora del asesinato de figura del Barcelona de Guayaquil

    Seis equipos chilenos ponen foco en Luque: el detalle del sorteo de las fases preliminares de Libertadores y Sudamericana

    Chile se abre camino en Qatar con su debut en el Polo AlMarsa 2025

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El boxset de La Voz de los ’80 ahora disponible en CD
    Cultura y entretención

    El boxset de La Voz de los ’80 ahora disponible en CD

    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”

    “Resolví atacarlos”: la carga de caballería chilena que abrió la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales
    Mundo

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales

    Israel vuelve a atacar “posiciones de Hezbolá” en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    China muestra su apoyo a Venezuela ante el “bloqueo” y la “intimidación” de Estados Unidos

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar