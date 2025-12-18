Nuevo Kia Sportage: debuta en Chile la renovada versión híbrida

Kia amplía su oferta electrificada en Chile con la llegada del nuevo Sportage HEV, una versión híbrida que mantiene el diseño y la propuesta del SUV, pero incorpora un sistema de propulsión orientado a mejorar la eficiencia en el uso diario.

Su sistema híbrido combina un motor 1.6 turbo con un propulsor eléctrico, que alcanza 232 Hp y 367 Nm de torque con un propulsor eléctrico de 47,7kW, equivalentes a 64 p de potencia, alimentado por una batería de 1,49kWh y asociado a una transmisión automática de seis velocidades. De esta forma, permite un rendimiento mixto de hasta 14,2 km/l.

En el interior, el Sportage HEV ofrece un entorno funcional y bien equipado. Destaca la pantalla táctil central de 12,3 pulgadas, acompañada por un cuadro de instrumentos digital, además de conectividad inalámbrica y comandos de fácil acceso.

El equipamiento incluye climatizador dual con sistema Auto Defog, tapicería en ecocuero, apoyabrazos delanteros y traseros y un sistema de audio con seis parlantes, enfocado en el confort de todos los ocupantes.

A nivel exterior, el modelo mantiene una imagen robusta con detalles que refuerzan su identidad, como las luces LED con diseño MFR 3-cube, iluminación diurna y trasera LED, barras de techo, vidrios traseros oscurecidos y llantas de aleación de 18 pulgadas. Los espejos eléctricos calefaccionados, con señal integrada y abatimiento automático, aportan funcionalidad en el uso cotidiano.

En seguridad, el Kia Sportage HEV incorpora seis airbags, freno de estacionamiento eléctrico, cámara de retroceso con sensores delanteros y traseros, además de frenos de disco y un conjunto de sistemas electrónicos que incluyen ABS, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y control de descenso. A esto se suma un paquete de asistencias avanzadas, como monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y sensor de lluvia.

¿Cuánto cuesta el Kia Sportage HEV? La versión LX tiene un valor de $32.990.000, mientras que la X-Line AWD se ofrece en $41.990.000.