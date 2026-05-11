Opel Corsa GSE: el compacto eléctrico más potente y deportivo de la historia de la marca

Una nueva apuesta de la firma alemana por la deportividad compacta es el Opel Corsa GSE, un modelo que simboliza el regreso de las siglas más radicales de la marca alemana en formato totalmente eléctrico. Inspirado en el espíritu de los históricos Corsa GSi, el nuevo hatchback combina altas prestaciones, tecnología avanzada y un diseño agresivo para convertirse en el vehículo de producción más rápido jamás fabricado en Rüsselsheim am Main.

El bólido desarrolla 207 kW (281 CV) y 345 Nm de par motor, cifras que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h. Con este desempeño, el modelo también asoma como uno de los compactos eléctricos más dinámicos de su categoría.

La experiencia de conducción fue concebida para ofrecer sensaciones deportivas reales. El conductor puede elegir entre tres modos de manejo: Sport, Normal y Eco. El primero libera toda la potencia del sistema eléctrico con una calibración específica optimizada para circuito, mientras que el modo Normal entrega 231 CV para un equilibrio entre rendimiento y uso cotidiano. Eco, en tanto, prioriza la eficiencia y limita la velocidad máxima a 150 km/h.

El conjunto mecánico se complementa con una batería de 54 kWh y un sofisticado sistema de gestión térmica adaptado a las exigencias de una conducción de alto rendimiento. Además, el Corsa GSE incorpora un diferencial autoblocante Torsen multidisco, suspensión deportiva rebajada, amortiguadores hidráulicos específicos y dirección recalibrada, elementos que mejoran la estabilidad y la respuesta en curvas.

El apartado visual también deja en claro su carácter deportivo. El frontal específico GSE, las entradas de aire, el techo negro, el alerón posterior y las llantas de 18 pulgadas crean una imagen más agresiva y musculosa. Bajo las ruedas destacan los frenos Alcon de cuatro pistones, acompañados por neumáticos Michelin Pilot Sport 4S.

En el interior, Opel reinterpretó el clásico concepto “hot hatch” con un enfoque moderno. Los asientos deportivos tapizados en Alcantara, los detalles amarillos, los cinturones de seguridad contrastantes y los pedales de aluminio refuerzan la atmósfera racing. A esto se suma un cuadro digital configurable y una pantalla central de 10 pulgadas con información específica GSE, incluyendo fuerza G, aceleración y gestión de batería.

El equipamiento incorpora además elementos de confort y tecnología como asientos y volante calefactables, acceso sin llave, cámara de visión trasera de 180 grados y sistema V2L, que permite alimentar dispositivos externos directamente desde la batería del vehículo.