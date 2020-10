Pequeño pero muy atrevido: el Toyota GR Yaris hizo de las suyas en Goodwood

Del Toyota GR Yaris -el hatchback que recoge la expertise del Toyota GAZOO Racing en el WRC- te hemos contado en extenso en MT Motores. Desde su presentación oficial en enero, o incluso cuando estaba en desarrollo... o también de cómo se lleva adelante su producción en el complejo de Motomachi, donde Toyota ha dado históricamente rienda suelta a lo más deportivo de su portafolio. Pues ahora el afilado GR Yaris estuvo presente en el Festival de Velocidad de Goodwood, en el Reino Unido, y fue nada menos que Akio Toyoda, el presidente de Toyota Motor Corporation, quien se encargó de pilotarlo y presentarlo.

Habrá que decir que el verdadero Festival de Velocidad de Goodwood fue aplazado para un año más debido al impacto de la pandemia, pero en su lugar se ha llevado a cabo un evento sin espectadores de forma presencial, la Goodwood Speedweek. Las escenas del evento se transmitieron en directo a todo el mundo a través de Internet.

El nuevo GR Yaris fue el gran protagonista del rally sprint de la Goodwood Speedweek al ser el auto cero, además de participar en la especial celebrada en el circuito. A lo largo de las diferentes jornadas se pusieron al volante de diferentes unidades del nuevo GR Yaris el actual líder del Campeonato Mundial de Rally, Elfyn Evans, y los pilotos del Toyota GAZOO Racing en el WRC de 2019 Jari-Matti Latvala y Kris Meeke. Por razones lógicas, el campeón Ott Tänak no fue invitado. El estonio fue campeón el año pasado con Toyota, pero terminó emigrando de todos modos a Hyundai.

Junto al GR Yaris -que tiene el no despreciable título de llevar el motor de tres cilindros más potente del mundo, con 268 caballos- estuvieron en Goodwood tanto el GR Supra como el Toyota Corolla de Speedworks Motorsport/Toyota GAZOO Racing con el que Tom Ingram compite en el Campeonato Británico de Turismos.

El GR Yaris nació de las lecciones aprendidas por TGR en el Mundial de Rally, además de todo lo extraído de las evaluaciones a las que fue sometido en su fase de desarrollo tras ponerse a sus mandos diversos pilotos profesionales desde un primer momento. Basado en el deseo de Morizo (apodo de Akio Toyoda) de volver a contar con modelos deportivos en la gama de Toyota, el nuevo GR Yaris fue creado como el primer Toyota desarrollado con el concepto inverso de convertir un automóvil deportivo como es el Yaris WRC en un automóvil de producción.

“Para los amantes de los autos como nosotros, no hay mejor lugar para estar que Goodwood. Es una fiesta para los sentidos y aunque este año no seamos capaces de oler la bencina, podemos ver y escuchar muchos coches fantásticos, incluido uno de mis favoritos, el nuevo Toyota GR Yaris. Esta es la versión de producción de nuestro deportivo de carreras Yaris WRC, el actual campeón del WRC (en pilotos, mas no en constructores). De hecho, participamos en deportes de motor como el WRC porque aprendemos mucho sobre cómo hacer que nuestros coches sean más dinámicos y divertidos de conducir. En mi papel master driver de Toyota, participé personalmente en la creación y puesta a punto de este nuevo GR Yaris, junto con el gran Tommi Mäkinen. Desafortunadamente, no puedo realizar una prueba real, pero aquí tienen una muestra de cómo se siente. ¡Disfrútenlo!”, dijo el entusiasta dueño del imperio japonés.