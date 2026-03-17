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    Porsche amplía la gama eléctrica del Cayenne

    La marca alemana suma una versión que cruza desempeño, autonomía y detalles de diseño enfocados en la personalización.

     

    La gama eléctrica del Porsche Cayenne suma un nuevo integrante: el S Electric. La nueva versión se instala entre la entrada y la Turbo, incorporando ajustes en potencia, equipamiento y posibilidades de configuración, en línea con el proceso de electrificación de la marca y con una propuesta que apunta a un uso cotidiano sin dejar de lado el enfoque en desempeño.

    El sistema de propulsión considera dos motores eléctricos -uno en cada eje- con tracción total. En conjunto desarrollan 544 Hp, cifra que puede elevarse hasta 666 Hp al activar Launch Control. Bajo esas condiciones, el SUV acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos.

    En materia de energía, integra una batería de 113 kWh que permite alcanzar hasta 653 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. En escenarios específicos de carga rápida, puede pasar del 10% al 80% en menos de 16 minutos.

    Dentro de las soluciones técnicas, destaca la refrigeración directa por aceite en el motor trasero, pensada para sostener el rendimiento en situaciones de alta exigencia. A esto se suman sistemas como Torque Vectoring Plus, suspensión activa y frenos de alto rendimiento, elementos que antes estaban reservados para versiones superiores.

    El paquete Sport Chrono incorpora la función Push-to-Pass, que libera potencia adicional por intervalos acotados, además de un modo Track orientado a conducción en circuito.

    En el exterior, se distinguen elementos como faldones en gris Volcano metalizado y llantas Aero de 20 pulgadas. En el interior, en tanto, los cambios se hacen más evidentes.

    El paquete interior Style introduce una combinación de verde Izabal y negro en molduras de aluminio, costuras y el volante GT. También aparecen detalles como el cronómetro Sport Chrono con acentos en color, umbrales iluminados y una llave alineada con la propuesta visual del habitáculo.

    A esto se agrega un reposabrazos con la inscripción de Porsche Exclusive Manufaktur y terminaciones en aluminio anodizado negro, que aportan continuidad al diseño interior.

    En el uso diario, estos elementos conviven en un espacio donde los colores, texturas y terminaciones adquieren protagonismo propio, más allá de las cifras o las prestaciones declaradas.

    Más sobre:NoticiasPorscheCayenneSUVautos eléctricoselectromovilidad

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