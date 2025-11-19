Próximo estreno en Chile: Baic BJ40 Pro, candidato al Women’s Worldwide Car of the Year 2026

El Baic BJ40 Pro llegará en enero de 2026 a Chile, como parte del nuevo portafolio de la marca china, que se relanza en el país de la mano del grupo dominicano Magna.

El modelo todoterreno arriba con buenos antecedentes, pues acaba de ser seleccionado como finalista del Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), un reconocimiento internacional que gana prestigio en la industria automotriz.

En la edición 2026, entre los 55 modelos en competencia figura el Baic BJ41, nombre que utiliza en algunos mercados, como en Centroamérica. No obstante, cuando llegue a Chile en enero lo hará bajo el nombre BJ40 Pro.

Con un diseño de líneas fuertes y geométricas, el BJ40 PRO reinterpreta el espíritu del todoterreno clásico con una propuesta más moderna y tecnológica.

Por dentro sorprende con un equipamiento propio de segmentos superiores: tres pantallas digitales (10,25” en el panel de instrumentos, 12,8” al centro y otra para el acompañante), puertas sin marco, techo panorámico y un portalón de doble apertura que facilita el acceso a la zona de carga.

En materia de desempeño, ofrecerá un motor bencinero 2.0 turbo de 241 HP y una alternativa diésel de 161 HP, ambos ligados a una caja automática ZF de ocho velocidades y un sistema 4WD de operación electrónica.

Su avanzado control de tracción ATS permite elegir hasta 11 modos de manejo, mientras que su estructura de tipo jaula, más de 20 asistencias ADAS, seis airbags y control antivuelco fortalecen su propuesta de seguridad.

Con capacidad de vadeo de 800 mm, chasis reforzado y orientación 100% off-road, el BJ40 PRO apunta a ser un todoterreno versátil, cómodo en la ciudad y competente fuera del asfalto. Se ofrecerá en colores negro, blanco, verde, plata y naranja.

¿Qué es el Women’s Worldwide Car of the Year?

Creado en 2009, el WWCOTY es el único premio global evaluado exclusivamente por mujeres periodistas especializadas en autos, representantes de más de 50 países, entre ellas dos destacadas comunicadoras chilenas.

Su misión es resaltar a los vehículos que mejor combinan innovación, seguridad, comodidad, diseño, eficiencia y valor, integrando además la mirada femenina sobre la experiencia de conducción.

Estos son los 55 candidatos para la próxima edición de los galardones: