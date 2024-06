¿Puedo demandar si mi auto sufre daños por culpa de los hoyos en las calles?

El estado de las calles en Chile no goza de buena fama. Los innumerables baches o eventos como también se le conoce son una constante a lo largo del país, situación que empeoró con las lluvias de los últimos días, donde los hoyos existentes se agradaron y otros nuevos se abrieron paso.

No es nuevo el problema. Hace un año, la agrupación Automovilistas Furiosos entregó un estudio en el que se informaba que Santiago tenía más de 500 mil hoyos sin tapar. Y las comunas con mayor cantidad de eventos eran Santiago, Maipú, Recoleta y Estación Central.

El problema de estos baches es grave para los vehículos. No sólo por la incomodidad que provocan a los ocupantes, con golpes secos que se traspasan al interior de la carrocería, sino también por lo peligroso que puede ser frenar de manera brusca al encontrarse con un evento a lo que se suman los daños que puede provocar el auto.

¿Los automovilistas pueden demandar a la municipalidad si es que su vehículo sufre percances por esta situación?

Según el abogado José Francisco Gallegos, abogado de FGN Abogados, “tanto los municipios como el Ministerio de Obras Públicas deben responder por los daños y perjuicios ocasionados a los vehículos motorizados que sufran algún tipo de desperfecto o daño producto de los baches u hoyos que existan tanto en calles como en caminos intercomunales. La responsabilidad es la misma como la que tienen los municipios o el estado cuando una persona cae en alguna en algún hoyo o en algún tipo de losa que esté corrida o en cualquier tipo de malfuncionamiento que tengan las aceras y calzadas a lo largo de una comuna”.

Respecto de las responsabilidades, Gallegos precisa que “la responsabilidad de las municipalidades cabe en calles y caminos que no sean interurbanos o intercomunales. En esos casos en particular, cuando se trata de calles que son intercomunales, como una avenida que circula por una o más comunas, lo que se debe llevar a cabo es una demanda en contra del estado para ver que se hagan las reparaciones correspondientes”.

Como precisa el abogado, se debe tener claridad de cuál es el organismo público al que pertenece esa calle para poder realizar la demanda civil y reunir todos los antecedentes posibles.

Sobre la forma en que se debe hacer efectiva la demanda la persona agraviada, el abogado reconoce que se debe hacer un escrito y presentar esa demanda donde se especifique el monto de los daños y perjuicios ocasionados. Ahí, se deberá tener claro quienes son los responsables de la mantención de la vía, si son privados (como en autopistas concesionadas) o alguna entidad del Estado, como municipalidad o dirección de vialidad.

Lo que sí queda claro es que los automovilistas tienen la posibilidad de pedir la reparación de los daños producto de calles en mal estado, las cuales hoy se aprecian en peores condiciones.

Mejor prevenir que pagar

Sufrir percances con el auto debido a las calles en mal estado no será un instante agradable ni para enmarcar en fotos de redes sociales. Se perderá tiempo y habrá gastos que se deba asumir, independiente de que luego se pueda exigir una compensación.

Para evitar llegar a esa instancia, a continuación entregamos algunos tips de manejo que evitarán que neumáticos, carrocería, suspensión e incluso parabrisas sufran daños. Y no hablamos de ir esquivando los hoyos como si se estuviese en un videojuego.

1. Los neumáticos

Los primeros que sufren cuando nos caemos en un bache son los neumáticos. Cuando pasa esto, los neumáticos se pueden cortar, reventar o provocar bultos que luego hará una obligación a cambiarlos.

Lo ideal es no pasar por estos baches, pero si no queda opción -como ocurre en cientos de calles- lo aconsejable es bajar la velocidad y tratar que la banda de rodadura del neumático no toque los bordes del hoyo. Con esto, se reduce la posibilidad de que se puedan dañar los neumáticos.

2. Cuidar las llantas

Hay ocasiones en que el agujero en la calle es tan grande que hasta la llanta sufre daños, rompiéndose o quedando con problemas que puedan incluso dificultar el seguir la marcha. Ya sean de aleación o de acero, las llantas son parte importante de la seguridad y si se dañan, tal vez lo mejor sería aplicar seguro.

3. A prueba los amortiguadores

Los vehículos que están bien alineados, con buen sistema de amortiguación, están capacitados para superar baches, sin embargo, si esos agujeros en el piso son muy grandes y nos caemos con fuerza por alta velocidad, los amortiguadores empiezan a sentir un desgaste excesivo, el que va aumentando con cada caída. Y si ese elemento no se encuentra en las mejores condiciones, la seguridad al volante no será la misma.

4. Ni el parabrisas se salva

Si bien el parabrisas está lejos de los hoyos en las calles, es una pieza del auto que sufre debido a los impactos que llegan. Y con los baches, lo que va sucediendo es que pedazos de cemento se van desprendiendo de la calle, los cuales en ocasiones pueden saltar al vehículo que está cerca. Así si es que será mejor mantener una distancia más prudente en esas zonas donde la calzada esté en malas condiciones.

5. Más cuidado en lluvia

Si en los días de lluvia se debe tener más precaución al volante, debido a la menor estabilidad de los vehículos y a la mayor distancia de frenado que tienen los autos con agua en las calles, también se debe estar atento a baches que queden cubiertos de agua. En ocasiones ya conocemos los baches, cuando pasamos todos los días por el mismo lugar, pero en calles que se transita con menos frecuencia nos podemos encontrar con desagradables sorpresas. Mejor despacito como dice Luis Fonsi.

6. Reportar baches

Si nos encontramos con hoyos peligrosos o grandes en las calles, en lo posible ayudar a la comunidad y reportarlos a las autoridades respectivas para que puedan repararlos. Muchos pensarán que será una pérdida de tiempo, pero es un paso para que la entidad pública tome conocimiento y quizás, si se llega a tomar en consideración lo expuesto, evite que otro vehículo sufra daños.