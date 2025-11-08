¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

Santiago, 26 de octubre 2025. Se emite “El debate”, en el que participan los ocho candidatos a la Presidencia de la Republica. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Los autos también dicen mucho de quienes los conducen, incluso en campaña presidencial. Según las declaraciones de patrimonio entregadas al portal de InfoProbidad, solo cinco de los ocho aspirantes a La Moneda reconocieron tener vehículo propio: Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Franco Parisi.

Mientras unos optan por modelos modernos y equipados, otros se inclinan por autos más antiguos y camionetas, configurando un retrato curioso -y revelador- de las preferencias automotrices de los principales nombres que buscan llegar a la Presidencia.

Los únicos que no registraron Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

Jeannette Jara

La candidata del oficialismo reconoció tener un Mitsubishi Outlander del año 2020, con un motor de 2.0 litros, que tiene una potencia de 150 Hp y un torque de 190 Nm. Existe en versiones mecánicas y automáticas CVT, con tracción 2WD. Además, cuenta con doble airbag frontal, Isofix e inmovilizador. De su equipamiento interior, destaca el climatizador dual, alzavidrios eléctricos, apagado automático de luces, volante y selector de marchas de cuero y control crucero, entre otros. Su precio de reventa parte alrededor de los $14 millones.

Evelyn Matthei

La exalacaldesa de Providencia maneja un Toyota Camry LEI 2.4 de 2010, que luce una potencia de 167 Hp, una velocidad máxima de 210 km/h, transmisión manual de seis velocidades y una aceleración de 0-100 km/h en 9,1 segundos. Mide 4.806 mm de largo y 1.820 mm de ancho, con un maletero de 410 litros. Se puede encontrar por $6.000.000.

Johannes Kaiser

El representante libertario presentó dos vehículos en su declaración: Toyota RAV4 4X2 2.0 (2025) y Hyundai Tucson GL 2.0 (2008). El modelo japonés cuenta con siete airbags, sistemas ABS, VSC y HAC, transmisión CVT de 10 velocidades o mecánica de seis marchas, según versión, además de pantalla touch de 9 pulgadas, cuatro parlantes y conectividad Apple CarPlay y Android Auto. Tiene una potencia de 170 HP y un torque de 203 Nm. Su precio es de $23.990.000.

Mientras que el auto de origen coreano viene con una transmisión manual de cinco velocidades. Su motor de cuatro cilindros en línea tiene una potencia de 142 Hp. Su consumo urbano es de 8,5 km/l en ciudad y de 10 km/l en carretera. Sus dimensiones son 4.325 mm de largo, 1.795 mm de ancho y 1.680 mm de alto, junto con maletero de 528 litros. Su precio de reventa ronda los $4.000.000.

Franco Parisi

El candidato del PdG posee un Mercedes-Benz GLC de 2018, un SUV de 4.658 mm de largo y maletero con capacidad de 550 litros (1.600 litros si los asientos traseros están abatidos). Su motor 2.0 de cuatro cilindros en línea tiene una potencia de 197 HP y 320 Nm de torque. Posee una caja de cambios automática de nueve velocidades. En la actualidad, puede costar alrededor de $25 millones.

José Antonio Kast

El líder del Partido Republicano maneja una camioneta Nissan D21 (2008). Se trata de una de las últimas versiones de este pickup clásico de la marca japonesa, que se comenzó a comercializar en 1985 y que luego dio paso a la NP300. Su motor es de 2,4 litros, con 124 HP de potencia y transmisión mecánica. Su valor actual es de alrededor de $3.000.000.