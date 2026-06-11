SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    ¿Qué marcas de autos moverán a las 48 selecciones en el Mundial 2026?

    Así será el gigantesco despliegue de movilidad del torneo: más de 2.100 vehículos y autobuses formarán parte de la operación logística de la Copa Mundial de Norteamérica.

     

    Mover a 48 selecciones, miles de integrantes de delegaciones, autoridades, periodistas y personal de apoyo a través de tres países anfitriones representa uno de los mayores desafíos logísticos en la historia del deporte. Por ello, la FIFA volverá a apoyarse en sus socios de movilidad para garantizar el funcionamiento del Mundial 2026, que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá.

    El acuerdo contempla un despliegue masivo de vehículos destinados al transporte oficial del torneo. Por un lado, Hyundai aportará una flota compuesta por 994 vehículos de pasajeros y 506 autobuses, destinados al traslado de equipos nacionales, dirigentes, organización y medios acreditados.

    Dentro de esta operación estarán presentes algunos de los modelos más representativos de la marca, incluyendo los SUV Palisade, Santa Fe, Tucson y Kona, además de los sedanes Sonata y Elantra, la pick-up Santa Cruz y el SUV premium Genesis GV80. Parte importante de esta flota contará con sistemas híbridos eléctricos, alineándose con los objetivos de sostenibilidad impulsados por la FIFA.

    Kia, en tanto, complementará la operación con otros 660 vehículos oficiales. La flota estará integrada por modelos como Telluride, Sportage, Carnival, Sorento, K4, K4 Hatchback, Niro y Sonet, que serán utilizados para apoyar la movilidad de equipos, autoridades y personal vinculado a la organización del campeonato.

    2027 Kia Telluride SXP

    La alianza entre ambas compañías y la FIFA va más allá del transporte. Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de tecnología robótica desarrollada por Boston Dynamics, empresa perteneciente al grupo automotriz coreano.

    Como parte del acuerdo, cuatro unidades del robot cuadrúpedo Spot serán desplegadas en dos de los centros operativos más importantes del torneo: el International Broadcast Center de Dallas y el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. Su función será colaborar de manera autónoma en labores de supervisión técnica y seguridad perimetral, apoyando el control de instalaciones que concentrarán miles de personas durante la competición.

    Con una flota superior a los 2.100 vehículos y la incorporación de soluciones avanzadas de automatización, la FIFA busca asegurar una operación eficiente para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y 104 partidos, un evento que marcará un nuevo estándar en movilidad y logística deportiva a escala global.

    Más sobre:NoticiasMundial 2026Industria automotrizFIFAHyundaiKia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El reencuentro de Boric con su gabinete en el lanzamiento de libro de Marcel

    Roberto Garrido, Álvaro Hermosilla y Patricio Aravena quedan en la terna para definir al nuevo fiscal regional del Biobío

    3 recomendaciones sencillas para mejorar tu memoria, según el atleta mental chileno que rompió un doble récord mundial

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    Tesorería celebra fallo: Corte de Valparaíso ratifica legalidad de embargos a deudores del CAE

    Banco Mundial reduce proyección de crecimiento para Chile el 2026, pero sigue viendo un aumento mayor a 2%

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    El reencuentro de Boric con su gabinete en el lanzamiento de libro de Marcel
    Chile

    El reencuentro de Boric con su gabinete en el lanzamiento de libro de Marcel

    Roberto Garrido, Álvaro Hermosilla y Patricio Aravena quedan en la terna para definir al nuevo fiscal regional del Biobío

    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Banco Mundial reduce proyección de crecimiento para Chile el 2026, pero sigue viendo un aumento mayor a 2%
    Negocios

    Banco Mundial reduce proyección de crecimiento para Chile el 2026, pero sigue viendo un aumento mayor a 2%

    El costo de no cuidar lo que no se ve en el balance, la columna de Karin Moore

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    3 recomendaciones sencillas para mejorar tu memoria, según el atleta mental chileno que rompió un doble récord mundial
    Tendencias

    3 recomendaciones sencillas para mejorar tu memoria, según el atleta mental chileno que rompió un doble récord mundial

    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    Caos en la inauguración del Mundial: manifestantes y policías se enfrentan a las afueras del Estadio Azteca
    El Deportivo

    Caos en la inauguración del Mundial: manifestantes y policías se enfrentan a las afueras del Estadio Azteca

    Se complicó con el inglés: el incómodo momento del árbitro Wilton Sampaio al expulsar a un jugador de Sudáfrica ante México

    ¿Cómo la Roja de Marcelo Bielsa esperó su primer partido en el Mundial Sudáfrica 2010?

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”
    Cultura y entretención

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”

    “Tenía que escribirle, como si siguiera comunicándome con ella”: el íntimo libro de la hija de Teresita Reyes sobre la actriz

    Letras mundialistas: 10 libros imperdibles para entender el alma del fútbol

    Keiko Fujimori arrebata la delantera a Sánchez en escrutinio oficial y voto extranjero será clave en definición presidencial en Perú
    Mundo

    Keiko Fujimori arrebata la delantera a Sánchez en escrutinio oficial y voto extranjero será clave en definición presidencial en Perú

    Trump afirma que “cancela” ataques que anunció contra Irán ante conversaciones “al más alto nivel” con Teherán

    El caso que desató las violentas protestas contra la migración en Belfast

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas