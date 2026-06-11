¿Qué marcas de autos moverán a las 48 selecciones en el Mundial 2026?

Mover a 48 selecciones, miles de integrantes de delegaciones, autoridades, periodistas y personal de apoyo a través de tres países anfitriones representa uno de los mayores desafíos logísticos en la historia del deporte. Por ello, la FIFA volverá a apoyarse en sus socios de movilidad para garantizar el funcionamiento del Mundial 2026, que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá.

El acuerdo contempla un despliegue masivo de vehículos destinados al transporte oficial del torneo. Por un lado, Hyundai aportará una flota compuesta por 994 vehículos de pasajeros y 506 autobuses, destinados al traslado de equipos nacionales, dirigentes, organización y medios acreditados.

Dentro de esta operación estarán presentes algunos de los modelos más representativos de la marca, incluyendo los SUV Palisade, Santa Fe, Tucson y Kona, además de los sedanes Sonata y Elantra, la pick-up Santa Cruz y el SUV premium Genesis GV80. Parte importante de esta flota contará con sistemas híbridos eléctricos, alineándose con los objetivos de sostenibilidad impulsados por la FIFA.

Kia, en tanto, complementará la operación con otros 660 vehículos oficiales. La flota estará integrada por modelos como Telluride, Sportage, Carnival, Sorento, K4, K4 Hatchback, Niro y Sonet, que serán utilizados para apoyar la movilidad de equipos, autoridades y personal vinculado a la organización del campeonato.

2027 Kia Telluride SXP

La alianza entre ambas compañías y la FIFA va más allá del transporte. Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de tecnología robótica desarrollada por Boston Dynamics, empresa perteneciente al grupo automotriz coreano.

Como parte del acuerdo, cuatro unidades del robot cuadrúpedo Spot serán desplegadas en dos de los centros operativos más importantes del torneo: el International Broadcast Center de Dallas y el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. Su función será colaborar de manera autónoma en labores de supervisión técnica y seguridad perimetral, apoyando el control de instalaciones que concentrarán miles de personas durante la competición.

Con una flota superior a los 2.100 vehículos y la incorporación de soluciones avanzadas de automatización, la FIFA busca asegurar una operación eficiente para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y 104 partidos, un evento que marcará un nuevo estándar en movilidad y logística deportiva a escala global.