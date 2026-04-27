Salón de Beijing 2026: El agitado pulso del sector en manos chinas

El Salón de Beijing 2026 es el autoshow más grande de la historia automotriz. Su casi incontable muestra, nos da cuenta del frenético avance de la industria china y también del insaciable mercado del Dragón Asiático, sobre el cual todos tienen hambre de más, mucho más.

Y son, por supuesto, los dueños de casa, quienes más presencia tienen, no solo por su indiscutible predominio en cuanto exponentes -y su respectiva avalancha de novedades tanto para el mercado interno, como externo-, sino también por su posición estratégica en la era de la electrificación, el principal hilo conductor de la exhibición.

Hoy, eso sí, los denominados Vehículos de Nuevas Energías (NEV, por sus siglas en inglés) ya no se presentan como una tendencia emergente, sino como el estándar consolidado de una revolución iniciada hace unos años atrás y a la cual los chinos llegaron primero, estando actualmente a la vanguardia de su tecnología, en cuanto a plataformas, motores, baterías, software, etc.

Así las cosas, su dominio ya no es una potencial amenaza de futuro, sino una realidad palpable a nivel global, cuya rápida onda expansiva, lejos de detenerse, no ha hecho más que empezar.

Lluvia de novedades

El también conocido como Auto China es una representación en miniatura del firmamento de marcas chinas. En este sentido, BYD es una de sus principales estrellas y así lo hizo sentir, con una demostración de fuerza que incluyó la primera aparición pública del Yangwang U9 Xtreme, el auto de producción más rápido del mundo –496,22 km/h–.

Asimismo, dejó claro que ya no es un simple auto de laboratorio, sino que el modelo de producción es real: se llama U9X ‘The Dawn’ y está listo para los concesionarios con un altísimo grado de personalización.

Otros de los que brilló en el stand de BYD fue el Yuan Pro DM-i, modelo próximo al arribo a nuestro mercado. Se trata de un SUV híbrido de rango extendido con hasta 1.045 km de autonomía y 220 km solo en modo eléctrico. Por supuesto, también hubo espacio para modelos más terrenales, como el nuevo Atto 3, cuya renovada receta explica por qué cada vez más marcas tradicionales observan al fabricante con atención: hasta 326 caballos de fuerza, 630 kilómetros de autonomía, carga ultrarrápida y una plataforma completamente renovada.

A un año de su estreno -en Shanghai 2025-, otro que hoy actualiza sus credenciales es el MG4, cuya segunda y actual generación ya ha conquistado a 80 mil usuarios en China, pero también en Reino Unido y Australia, iniciando así su expansión global. A Chile, este hatchback eléctrico llegará durante el próximo mes de mayo, mostrando un diseño actualizado, Inteligencia Artificial (IA) y una autonomía de hasta 530 kilómetros.

Uno que no se anduvo con chicas fue Great Wall Motors, conocida por las siglas GWM, quien se presentó con todas sus marcas, es decir, con Haval, Poer, Tank, Wey y Ora. Esta última se anotó quizás la novedad más interesante: el GWM Ora 5, un crossover disponible con tres sistemas motrices (a combustión, híbrido y eléctrico) destinado a los mercados internacionales. A nuestro país llegará este 2026, en versiones híbrida autorrecargable (con motor 1.5 turbo y una potencia combinada de 220 Hp y 476 Nm) y 100% eléctrica (con 201 Hp y 206 Nm, además de una autonomía de 435 km.

Geely, uno de “los cuatro grandes chinos”, estrenó novedades de sus marcas Smart y Lynk & Co. Y vaya qué novedades. Partiendo por el #2, un conceptual de look poco convencional, que anticipa la reinvención del icónico microcompacto biplaza ForTwo, cuyo estreno mundial tendrá lugar en el Salón de París 2026, en octubre próximo.

Con una gama actual compuesta por SUVs, el Smart #6, por su parte, se presenta como el primer sedán tipo fastback de la marca oriental (participada al 50% por Mercedes-Benz), cuyo sistema híbrido enchufable está basado en tecnología de Geely y promete una autonomía total combinada de 1.810 kilómetros.

Por otro lado, Lynk & Co, la firma china fundada en 2016 y fruto de la asociación entre Geely y Volvo, reveló su primer GT de dos puertas. Un prototipo que fue presentado en salón pekinés por Stefan Rosén, presidente de Lynk &Co Design, quien trabajó en Volvo hasta 2013. Lo descubrió bajo el lema de “Time to shine”, pues a una década del debut de la marca, este concept car habla de lo que se viene, del “tiempo de brillar”.

Uno que ha brillado con luces propias desde su debut, es el Xiaomi SU7, cuya actualización (para adaptarse a los estándares europeos) hoy se exhibe en Beijing 2026, a pocos días de haberse presentado en dicho mercado, donde alcanzó 15.000 reservas en solo 34 minutos y acumuló 30.000 pedidos durante su primer fin de semana. Un ritmo de demanda que pocas marcas pueden igualar actualmente.

Nuevas marcas y tamaño XL

Con más de un centenar de marcas chinas, peleando prácticamente por cada unidad vendida, pareciese ser que no hay espacio para ninguna más. Sin embargo, esta muestra deja claro que no es así, que aun estamos lejos de ver qué tan profunda puede llegar a ser la industria automotriz china.

Hoy, por ejemplo, irrumpen en escena los SUVs electrificados de gran formato. Un segmento que antes en China representaban unas 20 mil unidades anuales, en tanto, que actualmente asciende a 100 mil. Y es que este tipo de modelos cada día ganan más adeptos en el mercado automotriz del Dragón Asiático, como una forma de fidelizar clientes o bien captar público desde otras marcas.

Para muestra, varias novedades al respecto. Partiendo por el Leapmotor D19, el SUV insignia de la marca, con 5,2 metros de largo y hasta siete plazas, que busca posicionarse en el competitivo segmento premium y consolidar así la expansión global de la firma respaldada por el grupo Stellantis.

En este grupo de SUV XL también encontramos al Haval H7. Un coloso de 5,41 metros de longitud, que impone presencia con un enfoque 4x4 real, diseñado para alternar la comodidad en carretera con capacidades exigentes fuera del asfalto.

El mismo status de gigante tiene el Li Auto L9, con 5,2 metros de largo y un espacio interior difícil de igualar. Su distancia entre ejes de 3,1 metros asegura la presencia de tres filas y un total de siete asientos, todos con masajes integrado. Incluye además un refrigerador y un sistema de sonido inmersivo que utiliza la inteligencia artificial para ajustar la acústica según el número de pasajeros.

Junto con el ataque de nuevos segmentos, la feroz competencia en China posibilita el surgimiento de nuevos competidores. Nuevas submarcas con determinados enfoques. Es el caso de Zeerk perteneciente a Geely, Denza a BYD y Arcfox a BAIC. Las tres marcas de vehículos eléctricos premium de sus respectivos grupos y que debutarán en Chile durante el segundo semestre.

NICOLA FORNACIARI/SGP

En este cometido el Grupo Chery tampoco se queda atrás, pues acaba de presentar Freelander, su nueva marca premium de 4x4, nacida de la asociación con JLR. A ella se suman otras como LEPAS, generalista de crossover y SUV electrificados, y Exlantix, la firma más vanguardista y tecnológica del grupo.

Para cerrar, una sorpresa por parte del grupo SAIC. Nos referimos a IM Motors, la submarca de autos eléctricos de lujo de MG, cuyo arribo a nuestro país acaba de ser confirmado para los próximos meses. Llegaría a rivalizar con Tesla, inicialmente con el L6, un sedán 100% eléctrico con tecnologías de vanguardia. Tanto es así, que es el primer auto de producción masiva del mundo en incorporar baterías de estado sólido.

Como vemos, los chinos tienen cuerda para rato.