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    Salón de Beijing 2026: Lepas lanza dos modelos que desembarcarán en Chile

    La nueva marca del Grupo Chery debuta en el mayor salón del mundo con una propuesta tecnológica y elegante, anticipando su arribo al país en el segundo semestre de este año.

     
    NICOLA FORNACIARI/SGP

    Desde el escenario global del Salón de Beijing (Auto China 2026), la emergente Lepas dio un paso clave en su estrategia internacional al presentar su portafolio de SUV multienergía que tendrá en su próxima llegada a Chile.

    En el evento automotor más grande del planeta, la firma respaldada por el Grupo Chery aprovechó la vitrina para posicionarse dentro del competitivo escenario de la “New Energy Mobility”, mostrando modelos como los L6 en versiones EV y PHEV, además del L4 eléctrico, que liderarán su desembarco en el país durante el segundo semestre, junto al L8.

    El L6 PHEV, desarrollado sobre la plataforma LEX, destaca por su autonomía en uso mixto, sino también por su propuesta de confort y funcionalidad. Con una cabina silenciosa, múltiples espacios de almacenamiento y un diseño basado en el lenguaje “Leopard Aesthetics”, este modelo lidera además el recorrido internacional “Global Journey of Elegant Driving”, una prueba en condiciones reales que busca validar su desempeño y eficiencia.

    El L4 EV, en tanto, asoma como el vehículo de entrada a la marca.

    Con dos años de existencia desde su presentación y uno desde su debut oficial, Lepas se apoyará en estos modelos y en la sólida presencia del Grupo Chery en el país para buscar posicionarse como una alternativa diferenciadora dentro de un mercado .

    Más sobre:NoticiasLepasL8L6L4SuvVehículos eléctricosElectromovilidadSalón de Beijing 2026

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