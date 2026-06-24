Skoda presenta a Peaq: su nuevo SUV eléctrico de siete asientos para el segmento premium

Al mercado de los SUV eléctricos llega un modelo que combina gran tamaño, elevada autonomía y una amplia dotación tecnológica. Con casi 4,9 metros de largo y espacio para siete pasajeros, el nuevo Peaq se convierte en el vehículo eléctrico más grande, avanzado y caro desarrollado por Skoda hasta la fecha.

Diseñado bajo el lenguaje estético Modern Solid, destaca por líneas limpias y una fuerte apuesta por la aerodinámica, logrando un coeficiente de resistencia de apenas 0,249.

Entre sus novedades incorpora manillas de puertas retráctiles, un techo panorámico de gran tamaño con control dinámico de oscurecimiento y una nueva firma lumínica en forma de “T” tanto en la parte frontal como posterior.

Škoda Auto

El habitáculo fue concebido para ofrecer una experiencia similar a la de un salón móvil. Puede configurarse con cinco o siete plazas y ofrece hasta 935 litros de capacidad de carga en la versión de cinco asientos, además de un compartimiento delantero de 37 litros.

Opcionalmente incorpora el paquete Relax, que suma asientos delanteros con ventilación, masaje, apoyapiernas ergonómicos y un sistema de sonido premium desarrollado junto a Sonos.

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La oferta mecánica contempla baterías de 63 kWh y 91 kWh, esta última la de mayor capacidad instalada hasta ahora en un vehículo eléctrico de la marca. Habrá versiones con potencias entre 150 kW y 220 kW, con tracción trasera o integral.

La autonomía máxima supera los 640 kilómetros y añade funciones como conducción con un solo pedal y carga bidireccional, permitiendo utilizar la energía almacenada para alimentar dispositivos externos.

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En materia tecnológica, incorpora una nueva pantalla multimedia vertical de 13,6 pulgadas basada en Android, carga inalámbrica dual de 25W con sistema magnético y un completo conjunto de asistencias a la conducción.

Entre ellas destacan Travel Assist 3.0, visión periférica 360° con representación tridimensional y estacionamiento inteligente.

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La variante Sportline, disponible desde el lanzamiento, añade detalles exteriores en negro brillante, interior deportivo y la posibilidad de optar por una carrocería bitono con techo negro, reforzando el carácter dinámico del nuevo referente eléctrico de Skoda, que, de paso, se convierte en el vehículo más caro de la historia de los checos, cuyo valor de salida en Europa rondará los $52 millones.

Su llegada a las vitrinas de los concesionarios se espera para comienzos de 2027.