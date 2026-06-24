SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Skoda presenta a Peaq: su nuevo SUV eléctrico de siete asientos para el segmento premium

    Con más de 640 kilómetros de autonomía y un enfoque centrado en el confort, el nuevo buque insignia eléctrico de los checos busca competir en la categoría de los familiares de gran tamaño.

     
    Škoda Auto

    Al mercado de los SUV eléctricos llega un modelo que combina gran tamaño, elevada autonomía y una amplia dotación tecnológica. Con casi 4,9 metros de largo y espacio para siete pasajeros, el nuevo Peaq se convierte en el vehículo eléctrico más grande, avanzado y caro desarrollado por Skoda hasta la fecha.

    Diseñado bajo el lenguaje estético Modern Solid, destaca por líneas limpias y una fuerte apuesta por la aerodinámica, logrando un coeficiente de resistencia de apenas 0,249.

    Entre sus novedades incorpora manillas de puertas retráctiles, un techo panorámico de gran tamaño con control dinámico de oscurecimiento y una nueva firma lumínica en forma de “T” tanto en la parte frontal como posterior.

    Škoda Auto

    El habitáculo fue concebido para ofrecer una experiencia similar a la de un salón móvil. Puede configurarse con cinco o siete plazas y ofrece hasta 935 litros de capacidad de carga en la versión de cinco asientos, además de un compartimiento delantero de 37 litros.

    Opcionalmente incorpora el paquete Relax, que suma asientos delanteros con ventilación, masaje, apoyapiernas ergonómicos y un sistema de sonido premium desarrollado junto a Sonos.

    Škoda Auto

    La oferta mecánica contempla baterías de 63 kWh y 91 kWh, esta última la de mayor capacidad instalada hasta ahora en un vehículo eléctrico de la marca. Habrá versiones con potencias entre 150 kW y 220 kW, con tracción trasera o integral.

    La autonomía máxima supera los 640 kilómetros y añade funciones como conducción con un solo pedal y carga bidireccional, permitiendo utilizar la energía almacenada para alimentar dispositivos externos.

    Škoda Auto

    En materia tecnológica, incorpora una nueva pantalla multimedia vertical de 13,6 pulgadas basada en Android, carga inalámbrica dual de 25W con sistema magnético y un completo conjunto de asistencias a la conducción.

    Entre ellas destacan Travel Assist 3.0, visión periférica 360° con representación tridimensional y estacionamiento inteligente.

    Škoda Auto

    La variante Sportline, disponible desde el lanzamiento, añade detalles exteriores en negro brillante, interior deportivo y la posibilidad de optar por una carrocería bitono con techo negro, reforzando el carácter dinámico del nuevo referente eléctrico de Skoda, que, de paso, se convierte en el vehículo más caro de la historia de los checos, cuyo valor de salida en Europa rondará los $52 millones.

    Su llegada a las vitrinas de los concesionarios se espera para comienzos de 2027.

    Más sobre:NoticiasSkodaPeaqSUVVehículos eléctricosSUV 7 asientosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sólo con votos del oficialismo, Comisión de Hacienda del Senado aprueba solicitud de mayor endeudamiento

    Israel anuncia la muerte de un “terrorista” de Hamas que participó en los ataques del 7 de octubre

    Valentina Cruz en el Bellas Artes: la mayor retrospectiva de una figura clave del arte chileno

    Cuenta pública: la “arenga” que dará Rosario Navarro a socios de la Sofofa para activar medidas proempleo

    El remake de El Proyecto de la Bruja de Blair ya tiene fecha de estreno

    Economistas prevén un impacto favorable de la megarreforma en el crecimiento y piden que se apruebe aunque sea por un voto

    Lo más leído

    1.
    Stellantis reinventa las cabinas de sus furgones y las instala en cuatro de sus marcas

    Stellantis reinventa las cabinas de sus furgones y las instala en cuatro de sus marcas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a República Checa vs. México en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a República Checa vs. México en TV y streaming

    Plan Invierno 2026: Bomberos de Santiago refuerza llamado a la prevención para evitar emergencias

    Plan Invierno 2026: Bomberos de Santiago refuerza llamado a la prevención para evitar emergencias

    Instituto Libertad: “Escuelas Protegidas, sin duda, reforzará las herramientas de colegios para prevenir violencia”
    Chile

    Instituto Libertad: “Escuelas Protegidas, sin duda, reforzará las herramientas de colegios para prevenir violencia”

    Gobierno apuesta por no postergar votación en general de megarreforma en el Senado y apunta a rechazo anunciado por la oposición

    Kast tras detención de sospechosos de crimen de niño de 12 años: “Si son culpables, que sean condenados por el resto de sus vidas”

    Sólo con votos del oficialismo, Comisión de Hacienda del Senado aprueba solicitud de mayor endeudamiento
    Negocios

    Sólo con votos del oficialismo, Comisión de Hacienda del Senado aprueba solicitud de mayor endeudamiento

    Cuenta pública: la “arenga” que dará Rosario Navarro a socios de la Sofofa para activar medidas proempleo

    Economistas prevén un impacto favorable de la megarreforma en el crecimiento y piden que se apruebe aunque sea por un voto

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio
    Tendencias

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    “El VAR se fue a tomar un café”: quién es Carlos Queiroz, el DT de Ghana que anuló a Inglaterra y se peleó con Bellingham
    El Deportivo

    “El VAR se fue a tomar un café”: quién es Carlos Queiroz, el DT de Ghana que anuló a Inglaterra y se peleó con Bellingham

    “Esquivó la trampa con talento”: en Colombia aplauden la clasificación a la segunda fase del Mundial tras vencer a RD Congo

    Una torta y ejercicios de barra: Lionel Messi celebra sus 39 años en medio de su semana récord en el Mundial 2026

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate
    Tecnología

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Valentina Cruz en el Bellas Artes: la mayor retrospectiva de una figura clave del arte chileno
    Cultura y entretención

    Valentina Cruz en el Bellas Artes: la mayor retrospectiva de una figura clave del arte chileno

    El remake de El Proyecto de la Bruja de Blair ya tiene fecha de estreno

    “Érase una vez, Sinfonía: Pedro y el Lobo”: el clásico de Prokofiev llegará a CorpArtes en formato inmersivo y familiar

    Israel anuncia la muerte de un “terrorista” de Hamas que participó en los ataques del 7 de octubre
    Mundo

    Israel anuncia la muerte de un “terrorista” de Hamas que participó en los ataques del 7 de octubre

    Colombia: formar alianzas en el Congreso no será difícil para De la Espriella

    Irán describe el acuerdo preliminar como una “declaración de la derrota” de Estados Unidos

    Tallos de betarraga en escabeche
    Paula

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé