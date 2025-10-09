SUSCRÍBETE
Skoda presenta el nuevo Fabia 130, el más potente y deportivo de su historia

La marca checa conmemora su 130° aniversario con una edición especial de este modelo. Tiene una velocidad máxima de 228 km/h y solo se fabricará en número limitado de unidades.

 

Para celebrar sus 130 años de historia, Skoda ha presentado el Fabia 130, una edición limitada que ofrece un rendimiento mejorado y cuenta con elementos de diseño inspirados en el automovilismo. La versión conmemorativa, que busca unir el espíritu deportivo de la marca con la eficiencia moderna, será la más rápida de todos los tiempos.

Equipa un motor 1.5 TSI EVO2, ajustado para alcanzar 177 Hp y un par máximo de 250 Nm entre 1.500 y 4.000 rpm. Gracias a las mejoras en la gestión electrónica, el modelo acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 228 km/h.

La transmisión DSG de siete marchas fue recalibrada para ofrecer cambios más directos y una respuesta inmediata al acelerar. A esto se suma una suspensión deportiva rebajada 15 mm, dirección más precisa y modos de conducción Normal y Sport, además de una función ASR Sport+ que permite un mayor control del deslizamiento antes de la intervención del control de estabilidad.

El diseño exterior también rinde homenaje al legado de competición de Skoda. Incluye detalles en negro brillante, doble salida de escape, llantas de 18 pulgadas, faros Bi-LED oscurecidos y distintivos 130 exclusivos. Se ofrecerá en cuatro colores (blanco, rojo, azul y negro) combinados con techo y retrovisores en contraste, reforzando su imagen atlética y moderna.

El interior mantiene el estilo deportivo con asientos tipo bucket, volante multifunción de tres radios, pedales de acero inoxidable y molduras en aluminio oscuro. El equipamiento tecnológico incluye el Virtual Cockpit de 10 pulgadas, sistema de infoentretenimiento de 9 pulgadas y una completa dotación de asistencias a la conducción.

El Fabia 130 no solo celebra un aniversario, sino también un recorrido histórico: desde su lanzamiento en 1999, el modelo ha superado los cinco millones de unidades vendidas y ha sido base de versiones de competición como el Fabia WRC, el S2000 y el Rally2, auténticos referentes en los tramos mundiales.

Las primeras unidades del Fabia 130 llegarán a Europa a finales de 2025.

