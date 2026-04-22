smart Concept #2: el heredero del pequeño ForTwo sale al mundo

Se inicia una nueva etapa en la evolución de smart. La razón es la presentación del Concept #2, un prototipo que anticipa la reinvención de su icónico city car de dos plazas, el ForTwo. Revelado en el marco del evento global “Change of Perspectives” en Beijing, este modelo adelanta las claves del futuro smart #2, cuya versión de producción debutará en octubre en París.

El Concept #2 propone una reinterpretación radical del vehículo urbano, bajo la filosofía de diseño “Function becomes Fashion”. Su silueta compacta y minimalista funciona como un lienzo para la personalización, combinando superficies limpias con detalles inesperados, materiales refinados y una llamativa configuración bicolor en blanco mate y dorado. El resultado es un auto que no solo responde a necesidades prácticas, sino que también busca expresar identidad.

Julian Bossert

A nivel técnico, el modelo se construye sobre la nueva plataforma Electric Compact Architecture (ECA), desarrollada por la marca para optimizar el rendimiento en entornos urbanos. Gracias a su configuración “wheels-at-the-corners”, maximiza el espacio interior dentro de una carrocería de apenas 2,79 metros de largo, logrando una agilidad sobresaliente con un radio de giro de solo 6,95 metros.

En términos de eficiencia, el Concept #2 proyecta una autonomía cercana a los 300 kilómetros y la capacidad de carga rápida del 10% al 80% en menos de 20 minutos. A esto se suma la tecnología Vehicle-to-Load (V2L), que permite alimentar dispositivos externos, integrándose de forma natural al estilo de vida urbano y conectado.

El diseño y desarrollo del modelo están a cargo del equipo global de Mercedes-Benz, lo que refuerza su posicionamiento dentro del segmento premium. Esta colaboración se refleja en un equilibrio entre estética, innovación y funcionalidad.

Julian Bossert

Durante la presentación del conceptual, smart aprovechó de adelantar el #6 EHD, su debut en el segmento de sedanes fastback premium. También creado por el equipo de diseño global de Mercedes-Benz, destaca por ser un vehículo ejecutivo con una silueta elegante y aerodinámica inspirada en un tiburón. Al igual que el smart #2, será presentado en octubre en París.