smart da señales del diseño del sucesor del Fortwo

La reinvención de un clásico urbano ya está en marcha. smart reveló las primeras imágenes del Concept #2, un prototipo que anticipa el futuro del biplaza que tomará el lugar del ForTwo, que entrega también las señales de la nueva etapa para la marca eléctrica.

El prototipo propone una reinterpretación moderna del city car, manteniendo su esencia compacta pero con un enfoque más emocional y expresivo. Su diseño responde a la filosofía global “Love, Pure, Unexpected”, donde la funcionalidad se mezcla con la estética.

A nivel visual, el modelo diseñado por Mercedes-Benz destaca por una silueta minimalista y proporciones contenidas, reforzadas por una llamativa combinación de colores blanco mate y dorado.

Los detalles refinados, como aplicaciones tipo cuero y elementos inspirados en la moda, elevan su propuesta hacia un territorio más premium, sin perder su carácter urbano.

El #2 será el nuevo modelo de entrada de la marca y utilizará la plataforma arquitectura eléctrica compacta (ECA), por primera vez desarrollada en conjunto por Mercedes y Geely

Su debut será uno de los momentos clave del evento global “Change of Perspectives”, que la marca celebrará en Beijing el 22 de abril, antes de su exhibición en Salón de la misma ciudad.

La ofensiva de smart no se detiene con el sucesor del FourTwo. En el mismo escenario también se presentará el nuevo smart #6 EHD, el primer sedán premium de la firma, desarrollado exclusivamente para el mercado chino, aunque no se descarta que llegue también a algunos países en Europa.