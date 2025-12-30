Sony y Honda llevan la PlayStation al auto

La frontera entre tecnología, entretenimiento y movilidad sigue difuminándose. Sony Honda Mobility confirmó que el Afeela, su primer vehículo eléctrico, incorporará PlayStation Remote Play, convirtiéndose en el primer auto en ofrecer esta función de forma nativa.

Con ello, los pasajeros podrán transmitir juegos desde una consola PS4 o PS5 directamente a la pantalla del vehículo, transformando el interior en una sala de juegos conectada.

Gracias a esta tecnología, los pasajeros podrán acceder a su consola y jugar utilizando la interfaz IVI (In-Vehicle Infotainment), aprovechando tanto la pantalla integrada como el sistema de audio premium del vehículo.

La experiencia está pensada para momentos de detención o espera, aunque también busca entretener a los acompañantes durante viajes largos. En el caso del conductor, el uso de Remote Play solo estará habilitado cuando el auto esté completamente estacionado.

Desde Sony Honda Mobility destacan que esta integración refleja la visión de la marca: transformar el espacio de viaje en una experiencia emocional y envolvente, más cercana a un entorno digital que a un habitáculo tradicional. Para un funcionamiento fluido, se requerirá una conexión mínima de 5 Mbps, siendo recomendable una velocidad estable de al menos 15 Mbps.

El Afeela 1, primer modelo de la alianza entre Sony y Honda, es un sedán eléctrico de alto nivel tecnológico. Cuenta con doble motor, tracción integral y una potencia cercana a los 483 HP, además de una batería de 91 kWh que promete una autonomía en torno a los 480 kilómetros. A esto se suma un completo paquete de asistencias a la conducción, desarrollado con sensores, cámaras y tecnología LiDAR.

Con un precio estimado cercano a los 90 mil dólares y lanzamiento proyectado para 2026, el Afeela no solo competirá en el segmento de los eléctricos premium, sino que busca diferenciarse ofreciendo un ecosistema digital único. La llegada de PlayStation al interior del auto confirma una tendencia clara: el vehículo del futuro será también un espacio de entretenimiento conectado.