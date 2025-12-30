SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Sony y Honda llevan la PlayStation al auto

    Un sedán eléctrico Afeela será el primer vehículo del mundo en permitir jugar títulos de la consola desde el sistema de infoentretenimiento.

     

    La frontera entre tecnología, entretenimiento y movilidad sigue difuminándose. Sony Honda Mobility confirmó que el Afeela, su primer vehículo eléctrico, incorporará PlayStation Remote Play, convirtiéndose en el primer auto en ofrecer esta función de forma nativa.

    Con ello, los pasajeros podrán transmitir juegos desde una consola PS4 o PS5 directamente a la pantalla del vehículo, transformando el interior en una sala de juegos conectada.

    Gracias a esta tecnología, los pasajeros podrán acceder a su consola y jugar utilizando la interfaz IVI (In-Vehicle Infotainment), aprovechando tanto la pantalla integrada como el sistema de audio premium del vehículo.

    La experiencia está pensada para momentos de detención o espera, aunque también busca entretener a los acompañantes durante viajes largos. En el caso del conductor, el uso de Remote Play solo estará habilitado cuando el auto esté completamente estacionado.

    Desde Sony Honda Mobility destacan que esta integración refleja la visión de la marca: transformar el espacio de viaje en una experiencia emocional y envolvente, más cercana a un entorno digital que a un habitáculo tradicional. Para un funcionamiento fluido, se requerirá una conexión mínima de 5 Mbps, siendo recomendable una velocidad estable de al menos 15 Mbps.

    El Afeela 1, primer modelo de la alianza entre Sony y Honda, es un sedán eléctrico de alto nivel tecnológico. Cuenta con doble motor, tracción integral y una potencia cercana a los 483 HP, además de una batería de 91 kWh que promete una autonomía en torno a los 480 kilómetros. A esto se suma un completo paquete de asistencias a la conducción, desarrollado con sensores, cámaras y tecnología LiDAR.

    Con un precio estimado cercano a los 90 mil dólares y lanzamiento proyectado para 2026, el Afeela no solo competirá en el segmento de los eléctricos premium, sino que busca diferenciarse ofreciendo un ecosistema digital único. La llegada de PlayStation al interior del auto confirma una tendencia clara: el vehículo del futuro será también un espacio de entretenimiento conectado.

    Más sobre:NoticiasSony Honda MobilityAfeelaSedánSonyHondaGamingPlayStationElectromovilidadAutos eléctricos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Manifestantes exigen soluciones habitacionales en la Alameda: tránsito fue interrumpido en plena hora punta

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Tasa de desempleo sube y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Diputado Raúl Soto y controversia de embajadora Pakarati: “situaciones como esta contribuyen a una degradación de la diplomacia”

    Vodanovic descarta idea de coalición con el FA y el PC: afirma que el PS “no tiene preferencia” entre partidos

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Temblor hoy, martes 30 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 30 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    Manifestantes exigen soluciones habitacionales en la Alameda: tránsito fue interrumpido en plena hora punta
    Chile

    Manifestantes exigen soluciones habitacionales en la Alameda: tránsito fue interrumpido en plena hora punta

    Diputado Raúl Soto y controversia de embajadora Pakarati: “situaciones como esta contribuyen a una degradación de la diplomacia”

    Vodanovic descarta idea de coalición con el FA y el PC: afirma que el PS “no tiene preferencia” entre partidos

    Tasa de desempleo sube y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre
    Negocios

    Tasa de desempleo sube y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre

    Máximo Pacheco, presidente del directorio de NovaAndino Litio: acuerdo con SQM son US$ 12.000 millones más “que si hubiésemos licitado”

    La plata se dispara una vez más en un formidable cierre de año

    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela
    Tendencias

    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    El drama de Tomás de Gavardo de cara al Dakar 2026: “Llegaré justo”
    El Deportivo

    El drama de Tomás de Gavardo de cara al Dakar 2026: “Llegaré justo”

    Ricardo Gareca reconoce ser un entrenador desactualizado: “Hay mucha información en el fútbol; me he complicado”

    En Nueva Zelanda y ante selecciones mundialistas: qué es el FIFA Series, el primer desafío de la Roja en 2026

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron
    Cultura y entretención

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron

    Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey y el primer Año Nuevo sin el cantante: “Nada se compara a perder un compañero de vida”

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo
    Mundo

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Zelenski afirma que “no pueden renunciar sin más” a los territorios del este de Ucrania

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana