    Nuevo Toyota bZ4X: el primer eléctrico de la marca llega a Chile

    La marca japonesa presentó su SUV 100% eléctrico en el país, que viene a fortalecer su portafolio de nuevas energías en el país.

     

    No todos los cambios llegan con ruido. Algunos entran en silencio, como el que propone el bZ4X, el primer vehículo 100% eléctrico que Toyota pone en circulación en Chile. Con casi cinco años de vida, el modelo aterriza en el país para sumar una alternativa a un mercado que se está acostumbrando tanto a los enchufes tanto como a los semáforos.

    El lanzamiento del SUV se inscribe en la visión Beyond Zero, que guía a Toyota a reducir el CO2 de manera responsable, realista y sin dejar a nadie atrás. Y se añade al portafolio de nuevas energías de la firma en el país, que ya cuenta con los híbridos (Corolla, Corolla Cross, Yaris Cross y Rav4, y que durante 2026 sumará la Hilux eléctrica.

    Diseño eléctrico para el uso real

    El bZ4X fue pensado para la vida diaria. La marca asegura que su primer SUV 100% eléctrico fue diseñado para un uso real y cotidiano en la ciudad y sus alrededores.

    En cifras, el vehículo alcanza hasta 478 kilómetros de autonomía en su versión 4x2 (y 453 km en la AWD), con una batería de 73,1 kWh. La carga puede realizarse en cerca de 35 minutos en corriente continua y alrededor de 4,5 horas en corriente alterna.

    La variante de entrada luce 165 kW de potencia (221 Hp) y 269 Nm de torque, mientras que la 4x4, con segundo propulsor trasero, entrega una potencia conjunta de 252 kW (338 Hp) y 338 Nm de par. Su velocidad máxima es de 160 km/h.

    Sus dimensiones son 4.690 mm de largo, 1.860 mm de ancho, 1.650 mm de alto, 2.850 mm entre los ejes, un despeje al piso de 200 mm, ángulos de aproximación de 17,7° en ataque y 25,4° en salida. Su capacidad de maletero es de 452 litros.

    Este primer modelo eléctrico de Toyota en Chile se encuentra en versiones Limited 4x2 y Limited AWD, disponibles con cinco colores exteriores: gris, blanco, negro, rojo y azul, todos con techo negro y llantas de 20 pulgadas.

    Ambas cuentan con el mismo diseño exterior y mismo nivel de equipamiento, y se diferencian básicamente por la adición de un segundo motor eléctrico en el eje trasero, además de ciertas tecnologías enfocadas en la tracción y las capacidades off-road.

    Equipamiento y seguridad

    El SUV incluye climatizador bizona, pantalla central de 14 pulgadas, doble cargador inalámbrico y accesos rápidos a funciones esenciales. A esto se suma el sistema Toyota Safety Sense, que refuerza la seguridad activa y pasiva.

    ¿Cuánto cuesta el nuevo Toyota bZ4R? Su versión 4x2 tendrá un precio de $41.990.000 con bono de financiamiento, mientras que la AWD arranca en $46.990.000. El valor incluye el cargador domiciliario instalado, cable de emergencia Tipo 2 y cinco años de mantenciones.

